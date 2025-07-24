Израиль рассмотрит присоединение к Международной коалиции по возвращению украинских детей, – Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины встретилась с министром иностранных дел государства Израиль Гидеоном Сааром, который прибыл с официальным визитом в Украину.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Верховной рады Украины.

"Для нас важна поддержка Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в системах ПВО для защиты гражданского населения. Потому что это не военная, а гуманитарная потребность", – отметила Елена Кондратюк во время встречи.

Стороны предметно обсудили тему присоединения Израиля к Международной коалиции по возвращению украинских детей, которая объединила более 40 государств мира. А также вопрос возможности рассмотрения в Кнессете резолюции по похищенным рф детям.

"Рассчитываем, что Кнессет возьмет за основу поданную в Конгресс США двухпартийную резолюцию. Она требует от России безусловного возвращения всех депортированных Россией детей вне переговорного процесса - еще до любых мирных договоренностей", – отметила вице-спикер Елена Кондратюк.

В то же время Гидеон Саар подчеркнул, что Министерство иностранных дел Израиля рассмотрит вопрос присоединения к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"Я осуждаю российские атаки на гражданское население Украины. Я прибыл с этим визитом, чтобы отметить невероятную стойкость украинцев и продемонстрировать солидарность Израиля с украинским народом", – отметил глава МИД государства Израиль.

Участники встречи отметили конструктивное сотрудничество Верховной Рады и Кнессета на уровне руководства парламентов и групп дружбы. Пользуясь случаем. Вице-спикер также пригласила Израиль к участию в Крымской платформе.

"Вместе с тем в очередной раз обратилась с вопросом о признании Кнессетом Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа", – акцентировала Елена Кондратюк.

Во встрече приняли участие: сопредседатель парламентской группы дружбы с Израилем Ольга Василевская Смаглюк, спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, послы Украины и Израиля Евгений Корнейчук и Михаэль Бродский.