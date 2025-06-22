Израиль по просьбе Трампа расчистил путь для американских бомбардировщиков от средств ПВО – Axios

Перед ударами США по территории Ирана американский президент Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой. Он хотел, чтобы израильские ВВС вывели из строя несколько иранских систем ПВО – для более безопасного полета американских бомбардировщиков-невидимок B-2.

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Израильские военнослужащие выполнили эту просьбу. Об этом заявило издание Axios со ссылкой на трех источников, официальных лиц США и Израиля.

Операция по нейтрализации противовоздушной обороны для американских B-2 происходила в течение 48 часов до бомбардировки иранского ядерного объекта "Фордо".

По данным Axios, Трамп позвонил к Нетаньяху на прошлой неделе, после того, как решил участвовать в атаках.

"Чем мы можем помочь?" – спросил премьер, по словам израильских источников. Американский президент ответил, что он хочет, чтобы ВВС Израиля уничтожили как можно больше систем ПВО на юге Ирана и расчистили путь для B-2. Затем Вашингтон предоставил Иерусалиму список этих систем ПВО.

В четверг Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац провели телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Пентагона Питом Хегсетом для продолжения координации.

"В ходе этого разговора они дали нам ясно понять, что продолжают операцию", – заявил неназванный собеседник Axios.

"За 48 часов до начала операции США Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по этому району с целью ослабить иранскую оборону", – добавил он.

Это помогло американским бомбардировщикам безопасно добраться до "Фродо" и атаковать объект противобункерными бомбами.

"Мы не оказывали давления на США, чтобы они присоединились к войне. Мы старались не создавать впечатления, что мы втягиваем США в войну", – заверил израильский чиновник.

"Но, к счастью для нас, Бог ожесточил сердце фараона", – сказал он. Мол, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи "повел себя как идиот и отверг все предложения Соединенных Штатов".

По словам источников, вскоре после того, как B-2 начали возвращаться на свои базы, Трамп позвонил Нетаньяху и проинформировал об атаках, а также заявил, что его следующей целью является достижение соглашения с Тегераном и обеспечение мира. Якобы возможны только ответные удары, если иранцы атакуют американские силы.

"Мы все еще не знаем, как отреагируют иранцы, – а это может все изменить. Но американцы ясно дали понять, что хотят завершить этот раунд", – сказал израильский чиновник, добавив, что Вашингтон не против продолжения операции со стороны ЦАХАЛа.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил о "полном и бесповоротном уничтожении" ключевых ядерных объектов Исламской Республики после американской атаки в ночь на 22 июня. По его словам, теперь "забияка" Тегеран должен заключить мир, иначе получит еще более масштабные удары.

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