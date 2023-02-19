Блог | Альфред Кох: Из Мюнхена Путину посланы сигналы: будет ли реакция?

Подошел к концу триста шестидесятый день войны. На фронте ничего сверхординарного не произошло. Российское наступление без наступления продолжается. Бессмысленность этой мясорубки ясна уже всем, кроме Путина. Но тупик, в который он сам себя загнал, заставляет его продолжать это смертоубийство. И ожидать от российской стороны каких-то проблесков разума или, хотя бы, трезвости в оценке ситуации - верх наивности.

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На Мюнхенской конференции вице президент США Камала Харрис призвала судить российских военных преступников, а премьер министр Великобритании Риши Сунак - удвоить помощь Украине. Все выступавшие западные лидеры говорили о том, что поддержка Украины не ослабнет и что самое лучшее, что может сделать Россия - это уйти из Украины и после этого сесть за стол переговоров.

В этом отношении Мюнхенская конференция не дала ничего нового. Все, о чем говорили на ней высокопоставленные спикеры, так или иначе они уже говорили в течении последнего месяца на других форумах и пресс-конференциях. Но эффект от того, что они собрались все вместе и сказали это еще раз, нельзя недооценивать. Особенно в связи с ожидаемым послезавтра путинским “посланием Федеральному Собранию".

Если Путин никак не прокомментирует те сигналы, которые ему сегодня были посланы из Мюнхена, это будет означать, что он полностью выпал из международной повестки и не способен поддержать осмысленный диалог с неподконтрольной ему частью человечества.

Строго говоря, это означает, что он вообще не способен ни на какой диалог, поскольку диалог возможен именно и только с неподконтрольной частью человечества. Контролируемая им часть диалога не требует. На то она и контролируемая, что нуждается лишь в монологах… Типа этого ожидаемого послания…

Впрочем, лично я не сомневаюсь, что Путин никак не прореагирует на все эти месседжи со стороны Запада. Он не станет комментировать ничего из того содержательного, что сегодня было сказано в Мюнхене. Ни того, что российская армия слаба и не сможет добиться ровным счетом ничего в результате нынешнего наступления. Ни того, что ужесточение санкций рано или поздно скажется на экономике России и пусть медленно, но неизбежно разрушит ее. Ни того, что переговоры, о необходимости которых все время талдычат его дипломаты, возможны только после того, как его армия полностью оставит территорию Украины.

Он будет продолжать произносить известный набор бессмысленных фраз про “денацификацию" и “демилитаризацию" Украины. Про то, что его вынудили начать СВО. Что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. Что он призывает к переговорам без всяких условий и тут же их выдвинет, назвав “реалиями" и т.д.

Он будет все время ухмыляться, фальшиво изумляться “беспардонности" Запада, в сотый не к месту вспоминать Косово или повторять свою же собственную выдумку про обязательства НАТО “не расширяться на Восток".

И вся его речь не оставит никакого следа в памяти, так же как не остались в нашей памяти речи Брежнева, Андропова и Черненко. Это все был какой-то бубнеж про “сиськи-масиськи", в котором только изощренный мозг советского человека мог разобрать слово “систематически".

Путин уже пережил Андропова и ему осталось три года до Черненко. Незаметно для себя спортивный и узколицый сорокасемилетний премьер прекратился в старого, разменявшего восьмой десяток балбеса с расплющенной от ботокса рожей, который постоянно несет околесицу и не может закончить ни одного сложноподчиненного предложения, не запутавшись в нем.

Sic transit gloria mundi. Так прошла и слава Путина. Он растранжирил весь тот аванс доверия и надежд, который был у него в начале его правления. Его все любили. Ему стоя аплодировал бундестаг. Президент США увидел в его глазах “душу", его приняли в узкий круг мировых лидеров.

Но он не справился с “медными трубами". Власть лишила его рассудка. Он не смог от нее вовремя отказаться и “подсел на дозу". Финал оказался страшным. На виду у всего человечества, в прямом эфире мы видим как один параноик разрушает Украину и спускает в унитаз Россию. Остановить его - обязанность человечества.

И Мюнхенская конференция показала, что человечество приняло этот вызов.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!