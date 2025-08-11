"Из истории мы знаем": мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна принять участие в переговорах о завершении войны. Он предостерег от "безнаказанного" позволения России оспаривать границ.

Такое заявление Туск сделал в понедельник, 11 августа, выступая на брифинге по итогам состоявшихся на выходных консультаций между лидерами Европы. По словам премьера Польши, европейские политики "остаются едиными в своем подходе".

Туск, в частности, заявил, что "Польше и нашим европейским партнерам должно быть ясно, что границы нельзя менять силой".

Нельзя позволить России извлекать выгоду из ее вторжения в Украину, добавил глава польского правительства.

"Запад, включая страны Европы, не примет российских требований, которые по сути являются захватом украинской территории", – заявил Туск.

Россию не должна считать, что она может "безнаказанно" оспаривать границы других стран.

Туск также опирается на историю Польши, чтобы повторить принцип "ничего об Украине без Украины".

"Из истории мы знаем – и Польша часто становилась жертвой этого, – что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьезными", – предупредил он.

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. В Кремле сообщили, что после двусторонние переговоры пройдут уже в России, приглашение для Трампа уже отправлено.

По данным СМИ, Зеленский может принять участие в переговорах Трампа и Путина, поскольку лидер США поддерживает трехсторонний саммит, однако глава РФ настоял на встрече с глазу на глаз с Трампом. Зато президент Украины может присоединиться к переговорам после встречи лидеров США и РФ.

11 августа посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что не исключает участия Зеленского на встрече Трампа и Путина. Он подчеркнул, что не может быть принято мирное соглашение, если к переговорам не привлечены все стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что США на переговорах с РФ будут действовать с позиции силы, чтобы найти решение для завершения войны. Дипломат напомнила о недавних решениях Белого дома, в частности введение санкций против Индии за покупку нефти в РФ.

