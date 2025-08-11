'Это позволит найти решение': США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, – Маркарова

Судя по недавним решениям Белого дома, включая введение санкций против Индии за покупку нефти у России, США на переговорах с Москвой будут действовать с позиции силы. Это позволит найти решение для завершения войны РФ против Украины.

Такую уверенность выразила посол Украины Оксана Маркарова в интервью программе "Лицом к лицу с нацией с Маргарет Бреннан", которое вышло 10 августа на американском телеканале CBS News.

Ждать ли прекращения огня

На вопрос о том, стоит ли ждать прекращения огня на этой неделе, Маркарова напомнила, что Украина согласна "на любое прекращение огня".

Она также указала, что именно российский диктатор Владимир Путин начал войну в 2014 году и продолжил полномасштабным вторжением в 2022 году, от чего "ежедневно страдают граждане Украины, украинские города, украинские защитники на передовой, украинские дети".

"Поэтому да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы очень надеемся, что эти усилия президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на рассмотрении, и вторичные санкции, которые уже действуют против тех, кто помогает России, убедят Путина в том, что ему пора наконец прекратить свою агрессию", – ответила посол.

Маргарет Бреннан тогда напомнила, что президент США Дональд Трамп все же "пропустил" дедлайн, установленный для РФ, и вместо дополнительных санкций предложил личную встречу Путину, "один на один" по просьбе последнего.

Будет ли Украина представлена на Аляске

Поскольку Трамп открыт и для трехсторонней встречи с президентом Владимиром Зеленским, журналистка спросила, планируется ли "что-то, чтобы усадить Украину за стол переговоров".

"Что касается президента Зеленского, то с самого начала этой ужасной агрессии он был привержен миру, и мы показали, что он готов быть где угодно, чтобы продвигать повестку мира. Так что, если потребуется, президент Зеленский, конечно, будет присутствовать на встречах. Мы были очень открыты в этом, но посмотрим, как все сложится", – ответила Маркарова.

Комментируя предстоящий визит спецпосланника Трампа Кита Келлога в Киев, Маркарова указала, что Келлог "был очень важной частью американской команды, которая работает с нами на регулярной основе".

"Мы все сосредоточены на предстоящем саммите, но есть еще много других дел, которые мы делаем вместе. Инвестиционное соглашение, которое мы не только подписали, но и фактически развиваем эту стратегическую возможность сотрудничества между нашими странами в экономической сфере, поставки оружия из США, а также закупка американского оружия и совместное производство, знаете ли, крупная сделка по беспилотникам и другие сделки, которые наши президенты обсуждали вместе", – рассказала посол.

Поэтому в двусторонней повестке дня между США и Украиной "много вопросов, которые, конечно же, сейчас связаны с ужасной войной".

"Но не только. Поэтому мы всегда рады видеть Кита Келлога в Киеве", – добавила Маркарова.

Какой мир предлагают Украине

Отвечая на вопрос, что означают слова Трампа о том, что Зеленский "должен готовиться подписать что-то", Маркарова сказала:

"Президент Зеленский ясно дал понять: Украина привержена миру. Мы будем очень конструктивны во всех наших обсуждениях. В то же время мы должны, опять же, признать факты. Знаете, это Россия напала на нас. Это Россия незаконно оккупировала Крым и другие территории с 2022 года. У нас есть главная Библия страны, Конституция Украины, в статье 133 которой четко указано, из каких стран частей она состоит. Теперь мы все понимаем реальность на земле и готовы обсудить, как положить конец этой войне".

Именно поэтому прекращение огня всегда было "так важно для прекращения убийств", о чем Трамп заявил еще в феврале", продолжила посол.

"Давайте остановим убийства и займемся дипломатией. Украина всегда была готова к этому", – сказала она.

Маркарова также добавила, что президент любой страны является гарантом конституции, после чего ведущая напомнила, что в конституции Путина "теперь есть территории", захваченные в Украине.

"И 142 страны в ООН однозначно проголосовали за то, что это был незаконный, ничем не спровоцированный шаг с его стороны, и Международный суд еще в марте 2022 года фактически потребовал от России прекратить так называемую специальную военную операцию и уйти с территории Украины", – указала дипломат.

Брэннан также спросила, беспокоит ли Киев, что за столом переговоров на Аляске Путин попытается договориться о дальнейших захватах территорий Украины, около 22% которых он уже контролирует.

В ответ Маркарова напомнила, что Путин уже солгал в 2022 году о том, что не собирается нападать на Украину. Затем он "лгал еще много раз, что это не он бомбил роддом в Мариуполе, или что это не он похищает и убивает украинских детей".

"Теперь я уверена, что президент Трамп и все здесь, в США, – и мы очень благодарны американскому народу за всю поддержку – они понимают, что последствия того, как закончится эта война, гораздо шире, чем просто Украина. Для нас это экзистенциально. Но концепция буферных зон, или что-то в этом роде, эти устаревшие концепции прошлого века, больше не работают", – сказала посол Украины.

По ее словам, линия фронта на востоке и юге Украины – это "линия фронта между злом и добром" и вопроси заключается в том, пройдет ли она по украинской территории, по границам Украины "или это произойдет в Европе и везде, где это затронет Европу, США и других".

"Речь идет не только о территории. Речь идет о принципах и ценностях. И судя по недавним решениям, включая санкции против Индии за поддержку российской военной машины, включая те санкции, которые уже были подготовлены, я уверена, что США будут действовать с позиции силы, как говорится, мир через силу, и это позволит нам вместе найти решение, чтобы остановить российскую агрессию", – резюмировала Маркарова.

Что предшествовало

8 августа Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, по его словам, эта встреча будет "долгожданной". В Кремле сообщили, что после нее ждут Трампа уже в России.

По данным СМИ, в США не исключают, что к переговорам может присоединиться и Зеленский, поскольку Трамп поддерживает трехсторонний саммит, однако Путин настоял на двусторонней встрече.

11 августа посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что не исключает участия Зеленского в саммите между США и РФ. По его словам, не может быть принято соглашение, если к переговорам не привлечены все стороны.

Как писал OBOZ.UA, по оценке ISW, РФ планирует использовать саммит на Аляске, чтобы осуществить "раскол" между США и Европой. По словам аналитиков, все предыдущие действия Москвы свидетельствуют, что участие в мирных усилиях ее не слишком интересует.

