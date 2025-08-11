"Считаю это возможным": посол США при НАТО не исключил, что Зеленский будет на саммите Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, потенциально, может принять участие в саммите между США и Россией, запланированном на этой неделе. Потому что не может быть принято соглашение, если в переговорный процесс не вовлечены все стороны.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Уитакер. Предположением он поделился в комментарии CNN.

Как известно, 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая непосредственно будет затрагивать тему войны РФ против Украины.

Поэтому ведущая CNN спросила посла, возможно ли, что украинский лидер тоже будет на этом саммите.

"Да, я вполне считаю это возможным. Знаете, конечно, не может быть ни одного соглашения, с которым не согласны все вовлеченные стороны. И знаете, конечно, это очень важно – добиться окончания этой войны", – сказал Уитакер.

По его убеждению, прямое участие американского лидера в этом вопросе "приближает нас к миру". Также он отметил, что Украина и РФ уже ведут переговоры (речь идет о трех раундах диалогов в Стамбуле), провели обмены пленными и телами погибших.

"Если нам удастся заключить соглашение на условиях, которые устроят обе стороны, это спасет тысячи жизней. И в итоге, я думаю, ради этого хотя бы стоит попытаться узнать, есть ли шанс это осуществить", – подчеркнул Уитакер.

8 августа президент США сообщил, что встретится с Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. Он назвал предстоящую встречу "долгожданной". В Креме же заявили, что после Аляски ожидают встречи Путина и Трампа уже в России, и передали приглашение американскому лидеру.

По данным СМИ, в Белом доме не исключают, что к этим переговорам может присоединиться и Зеленский, который согласился на участие. Там заявили, мол, Трамп поддерживает трехсторонний саммит и с украинским коллегой, и с российским диктатором, однако последний настоял на двусторонней встрече без президента Украины. В то же время европейские партнеры Украины выразили надежду, что Киев не будет исключен из обсуждения своего будущего.

Издание The New York Times выяснило, что секретная служба США уже арендовала дом на Аляске, в котором, возможно, состоятся переговоры Трампа с Путиным. Речь идет о шестикомнатной недвижимости в городе Анкоридж.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия планирует использовать саммит на Аляске, чтобы осуществить "раскол" между США и Европой. Они отметили: все предыдущие действия страны-агрессора свидетельствуют, что участие в мирных усилиях по окончанию войны Кремль не слишком интересует.

