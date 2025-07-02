'Из его рта еще не вылетело ничего полезного': Рютте посоветовал не воспринимать всерьез заявления Лаврова по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире американского телеканала высмеял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он посоветовал не обращать "слишком много внимания" на главу российской дипломатии и не воспринимать всерьез его угрозы в адрес Альянса.

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Об этом Рютте сказал в интервью Fox News. Он с иронией отметил неизменность главы МИД в течение слишком долгого времени и его бесполезные заявления.

Ведущий программы попросил Марка Рютте прокомментировать заявление Лаврова, который предсказал распад НАТО, заявив, что к этому якобы может привести повышение оборонных расходов.

"Что касается Лаврова, смотрите, он на посту министра иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа. И с тех пор из его рта не вылетело ничего полезного", – сказал генсек НАТО в ответ.

Рютте добавил, что не стоит обращать внимание на такого министра иностранных дел РФ.

Вместе с тем Марк Рютте отметил, что президент США Дональд Трамп добился успеха в побуждении европейских членов Альянса поднять расходы на оборону, что укрепляет безопасность НАТО.

Напомним, что в этом же интервью генеральный секретарь НАТО заявил, что страна-агрессор Россия должна серьезно подойти к переговорам с Украиной. Он раскритиковал предыдущий раунд переговоров в Стамбуле, где российскую делегацию, напомним, возглавлял председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Российской Федерации Владимир Мединский.

"Мы должны убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, и что Россия сядет за стол переговоров и будет вести содержательный диалог с Украиной, не присылая взамен какого-то там историка, который рассказывает о том, что произошло в 1700-х годах или что-то еще, а ведя содержательные разговоры о современных реалиях", – подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, основным итогом саммита НАТО в Гааге стало обещание союзников прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на оборону. Однако похвала и попытки угодить американскому президенту отодвинули на второй план куда более серьезные проблемы, с которыми сталкивается Альянс.

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