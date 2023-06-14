Разумеется, такое обвинение было вынесено потому, что в последнее время я слишком критикую Главную страну мира и лично Байдена за нерешительность и недостаточную поддержку Украины. Там, как выяснилось, всё читают и очень обижаются.

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Отвечу написавшей читательнице — кстати, постоянной.

Не надо обижаться. У Байдена — своя правда, у меня — своя. Это нормально. И как бы я американского президента ни ругал, ибо есть за что, я всё равно желаю ему победы на выборах и долгих лет активной жизни, а Соединённым Штатам — процветания и могущества. Потому что помню, кто наш главный стратегический союзник, наша надежда и опора, а также кто возглавляет США всё это сложное военное (для нас) время.

Из чего никак не вытекает, что я готов отказаться хотя бы от чего-то из того, что написал. Всё, что было написано, — правильно. И последующие мои материалы тоже будут в том же духе — привычном и, извините, требовательном. Просто кому многое дано, с того многое и спросится. Более точно: "И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут". Это — Христос, это — из Библии (Лука, 12:48).

Вот и рефлексирую. Из-под бомб и обстрелов. Так что — без обид. На Америке — миссия. Надо быть на уровне. Сегодняшнее испытание — не только Украины. Это испытание на прочность всей Цивилизации и в первую очередь — США. Не надо уклоняться! При попытке уклонения и немножечко саботажа — ласково подправим. Напомним. Морально подпихнём. Поторопим, причём настойчиво, а потом ещё: до результата. Имеем право. Нам — тяжелее. Наши — гибнут. Кроме того, страна помнит, как её обманули в Будапеште.

Следя за постоянным противостоянием Блинкена и Салливана, мы, естественно, — на стороне первого. Однако же согласитесь: было бы весьма странно, если бы мы оказались на стороне второго. И пока есть чёрный мордор — для нас не может быть никаких красных линий от Америки, никаких ограничений.

Соединённые Штаты Украину постоянно учат и правильно делают. Ничего страшного, если иногда этот процесс будет взаимным. Такое нормально между союзниками, между партнёрами. Вместе — победим, общий враг будет разбит.

Боже, благослови Америку, и — слава Украине!