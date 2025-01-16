Лидер Италии Мелони имеет все качества, чтобы убедить Трампа в отношении Украины. Интервью с Леоновым

Джорджа Мелони, первая женщина в должности главы правительства Италии, добившаяся большого успеха благодаря Сильвио Берлускони, пылкому другу российского диктатора Владимира Путина. Однако ее позиция относительно поддержки Украины в войне против России и угрозы со стороны Кремля для Европы кардинальным образом отличается от того, что исповедовал Берлускони, и не нравится многим в Италии, которая всегда была лояльной к Москве.

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"Россия является серьезной угрозой безопасности Европейского Союза, и мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", – говорит Мелони, отвечая на вопрос о РФ. По ее словам, угроза безопасности ЕС со стороны России не прекратится даже после окончания войны в Украине и Евросоюз должен быть готов к этому.

Сегодня ряд факторов, включая правительственные кризисы в ведущих странах ЕС, таких как Франция и Германия, а также относительно близкие отношения Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом, кажется, постепенно делают именно Рим ключевым игроком в отношениях Европы и США во время второго президентства Дональда Трампа. Украину же больше всего интересует, сможет ли стать лидер Италии "мостиком" между справедливым миром по-украински и Дональдом Трампом.

Своими мнениями о потенциальной роли премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и ее участии в мирном процессе в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

– Сейчас премьер-министр Италии Джорджа Мелони набирает политический вес и выглядит одним из ближайших союзников Дональда Трампа среди лидеров ЕС. Ее уже назвали "мостиком " между Европой и новой администрацией Белого дома. Лидер Италии не так давно посетила имение Трампа в Мар-а-Лаго и встретилась с избранным президентом, став всего вторым европейским политиком после Виктора Орбана, которая это сделала. Как сообщается, Трамп заявил, что готов работать с Мелони, отметив, что она " фантастический лидер и человек". Мелони также говорит, что ее отношения с президентом США "очень крепкие".

Сегодня ее роль выглядит довольно значительной и многие считают, что она будет состоять в посредничестве между другими европейскими лидерами и Трампом, который грозит начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией.

– Да, Трамп очень часто говорит о ней сегодня. В этом контексте важно, что Джорджа Мелони, несмотря на то, что она является лидером правой партии в Италии и по существу была министром в правительстве Сильвио Берлускони, который являлся абсолютно пророссийским политиком, тем не менее она неожиданно приняла сторону Украины. В настоящее время в Италии, возможно, нет другого политика, который более последовательно и системно отстаивал бы интересы Украины на континенте. Именно поэтому очень важно, что эту политику Дональд Трамп принимает, воспринимает и прислушивается, как и предприниматель Илон Маск, кстати. И действительно, ее роль будет очень важной, потому что, в отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Джорджа Мелони является лидером страны, которая входит в "Большую семерку", которая влияет на принятие решений в Европейском Союзе, европейских лидеров, в отличие от Венгрии. Вот именно в этом ее большое отличие от Орбана и главное преимущество. Поэтому действительно есть смысл говорить о том, что Джорджа Мелони может стать человеком, который будет общаться с Дональд Трампом от Европы. Ибо известно, что Дональд Трамп – человек, который любит комфортные условия, и очевидно, что Мелони, с которой ему приятно общаться, может стать эмиссаром от Европейского Союза в общении с Соединенными Штатами, а общаться будет о чем – от экономических и вопросов безопасности до вопроса мира в Украине.

– Италия всегда считалась очень лояльной страной к России и ее политике. Мелони, кроме того что она представительница ультраправой партии, а сегодня ультраправые в ЕС почти поголовно пророссийские, еще и была очень близким человеком Сильвио Берлускони, итальянского друга российского диктатора Путина.

Однако сегодня лидер Италии является одной из сильнейших сторонниц Украины, которая встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским десятки раз с момента российского вторжения. Последняя встреча состоялась в Риме, где оба лидера обсудили процессы в мире и подготовку к конференции о восстановлении Украины, которая пройдет в этом году в Риме.

Похоже, что Джорджа Мелони – политик, который фактически сломал систему в Италии именно на этом направлении и при этом продолжает пользоваться популярностью. Как вы объясните такую трансформацию Мелони по поддержке Украины в противостоянии с Россией? По-моему, учитывая итальянскую историю отношений с РФ, это было несколько неожиданно.

– Да, действительно, это определенная загадка для многих, потому что Италия – страна, где не было раздела между правыми и левыми по отношению к России, все они были ее пылкими друзьями, а многие остаются таковыми и сегодня. Мы можем вспомнить, что Италия – страна, где очень сильны позиции коммунистической партии. И Сильвио Берлускони, в правительстве которого работала Джорджа Мелони, – человек, который с Путиным имел очень тесные отношения. Также мы можем вспомнить внесистемные итальянские партии, которые тоже приходили к власти на выборах и тоже к России относились очень положительно. Собственно, Италия была одной из тех стран, которые лоббировали "Южный поток" и очень хотели российский газ. И именно поэтому это действительно определенная загадка, почему Мелони заняла такую активную позицию на стороне Украины.

На мой взгляд, здесь скорее вопрос относительно ее внутренних убеждений и того, что является правильным, а что неправильным, а российская агрессия – абсолютное зло. Мелони определенно пошла против общего тренда в Италии, потому что, очевидно, там очень активно работала и продолжает это делать российская пропаганда. Остается большое количество людей, все еще симпатизирующих Кремлю. Это говорит о том, что она умеет говорить с людьми, умеет доносить свое мнение и быть очень убедительной. Она не боится идти против общественного мнения. Возвращаясь к ее отношениям с Дональдом Трампом, именно эти ее качества очень важны, в том числе для Европы и для Украины, – Мелони может доносить свое мнение до людей, которые настроены достаточно критически к той или иной теме, и может найти нужные аргументы, чтобы склонить их на свою сторону.

– После личной встречи с Трампом Мелони спрогнозировала, что США не оставят Украину в войне с Россией, это "было бы ошибкой". Лидер Италии сказала, что американский президент "часто говорил о достижении мира через силу". Также премьер-министр Италии говорит, что "мы все знаем, что в прошлом Россия нарушала подписанные ею соглашения. Без гарантий безопасности для Украины у нас не может быть уверенности, что это не повторится, а, как известно, именно с предоставлением четких гарантий безопасности для Украины сегодня все еще большие проблемы". Учитывая ее качества и приверженность Украине, Мелони имеет возможность изменить мнение Трампа по украинскому вопросу?

– На этот счет есть две новости – одна хорошая, другая не очень. С одной стороны, вряд ли она изменит мнение значительной части антиукраински настроенных представителей трамповского движения MAGA. Возможно, она может как-то повлиять на Илона Маска, но, опять же, это не факт, потому что Илон Маск – человек, который, как мы видим, достаточно активен и говорит очень резкие слова. Собственно говоря, с Европой у него отношения уже испорчены. Хорошая новость в том, что ей и не нужно убеждать MAGA. Главное – убедить самого Дональда Трампа, потому что как он скажет, так и будет. Поэтому, очевидно, важно направить все свои усилия именно на президента США. В отличие от того же Орбана, Мелони имеет механизмы, инструменты, силу и влияние для того, чтобы быть эмиссаром в отношениях между Европой и Соединенными Штатами.

Важно, что Мелони не единственная на Европейском континенте, кто имеет проукраинский подход и выход на Трампа. Есть экс-премьер Британии Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда. Этот блок украинских друзей также действует в направлении убеждения Дональда Трампа в том, что Украина важна.

– Возвращаясь к Виктору Орбану, этому великому второму Путину и "великому миротворцу ". Из-за стремительного увеличения политического веса Мелони он отходит на второй план для Трампа?

– Я думаю, он уже потерял много из того, что имел, потому что если во время избирательной кампании Орбан очень активно общался с Трампом, то сейчас мы видим, что такой активной коммуникации уже нет. Орбан, действительно очень надеявшийся на приход Дональда Трампа, не получил желаемого. Все его попытки влезть в мирный процесс, каким-то образом влиять своими инициативами, не привели ни к чему. Мы не видели на эти его движения никакой реакции Трампа, который понял, что венгерский лидер не может обеспечить определенные процессы и желаемый результат, а с точки зрения американского президента ему важен человек, который может влиять на ту или иную сторону для того, чтобы достичь определенных успехов. То есть Дональду Трампу нужны люди, которые могут быть эффективными и добиваться результата. И, очевидно, здесь Джорджа Мелони выигрывает.

Мы наблюдаем, что Орбан вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо активно отстаивают присутствие российской нефти и газа в Евросоюзе. И здесь есть, кстати, важный момент, позволяющий ставить в неудобное положение этих европейских политиков, ведь Трамп уже четко отметил – он стремится, чтобы Европа покупала активнее именно американские энергоресурсы.

Есть еще один немаловажный фактор – Виктор Орбан достаточно активно контактирует с Китаем, а Дональд Трамп неоднократно давал понять, что именно эта страна для него и его администрации является стратегическим врагом. Именно поэтому, мне кажется, такая неопределенность венгерского лидера не позволяет ему действительно очень серьезно влиять на Дональда Трампа. И опять же, повторяю, Орбан в Европе является маргиналом и Европейский Союз не станет внимательно слушать венгра ни по какому вопросу.