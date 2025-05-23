Италия поддерживает план ЕС по полному отказу от российского газа до 2027 года, - министр энергетики

Официальный Рим поддерживает план Европейского Союза по полному отказу от российского газа. Это должно произойти до 2027 года.

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Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Чиновника цитирует Reuters. Отмечается, что Италия полностью поддерживает эти усилия.

По его словам министра, в прошлом году страна импортировала небольшое количество российского газа, который в основном экспортировался в Австрию. Теперь страна независима от поставок газа из России.

"То, что мы увеличили мощности регазификации, означает, что есть возможность покупать больше СПГ, если он будет конкурентоспособным по сравнению с газом, поступающим по трубопроводу", - отметил Пикетто-Фратин.

В то же время он добавил, что американский СПГ сейчас предлагается по высоким ценам, когда он попадает в Европу.

Что предшествовало

В апреле 2025 года во время визита в Вашингтон премьер-министр Италии Джорджия Мелони обсудила с президентом США Дональдом Трампом потенциальное увеличение импорта сжиженного природного газа в Италию из США. Министр энергетики Италии заявил, что любая такая закупка должна базироваться на конкурентных ценах.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Евросоюз (ЕС) заплатил России 23 млрд евро за энергоносители - несмотря на значительное сокращение их потребления. В то же время в ЕС все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов, однако на это уйдут годы.

Кроме того, ЕС (Европейский Союз) планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года через механизм нулевой квоты, который позволит разрывать контракты без штрафов. Ожидается, что такой подход даст компаниям юридическое обоснование для отказа от закупок, уменьшит энергозависимость от РФ и лишит Кремль ключевых доходов на финансирование войны.

Как сообщал OBOZ.UA, планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности, против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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