ЕС "заливает" Россию деньгами: за что в союзе заплатили более 20 млрд евро

В 2024 году Евросоюз (ЕС) заплатил России 23 млрд евро за энергоносители – несмотря на значительное сокращение их потребления. При этом в ЕС все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов, однако на это уйдут годы.

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Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Он отметил:

Еврокомиссия планирует постепенно вывести российский газ с рынков ЕС к 2027 году.

Все остальные источники энергии – к 2030-му.

"Наша цель – минимизировать негативное влияние на цены на энергоносители, стабилизировать энергетические рынки и обеспечить правовую определенность. Поэтому мы будем двигаться вперед шаг за шагом", – пообещал он.

Также Йоргенсен анонсировал новые правила, которые позволят отслеживать российский газ на рынке Евросоюза. А кроме того – усиление контроля над нелегальной нефтью, попадающей на рынок через российский теневой флот.

В связи с этим, констатировал он, в руководстве блока не видят "никакого возможного сценария для будущего использования "Северного потока" для транспортировки российской энергии в Европу". Что, по его словам, отвечает интересам экономической безопасности ЕС.

Пока же, признал еврокомиссар, ЕС продолжает платить России большие деньги за ее энергоресурсы. При чем даже несмотря на то, что:

От ее угля союз уже полностью отказался.

Доля российской нефти на рынке блока снизилась с 27% в 2022 году до 3%.

Газа – с 45% в 2022 году, до 13% сегодня.

"Впрочем, в прошлом году мы все равно заплатили России 23 млрд евро за импорт энергоносителей", – констатировал Йоргенсен.

Как сообщал OBOZ.UA, также планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности, против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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