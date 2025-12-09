'Италия очень важна': Зеленский объяснил специфику своих отношений с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил особенности своих рабочих отношений с премьером Италии Джорджа Мелони. Он сделал это во время общения с журналистами, отвечая на вопрос об их сегодняшней встрече и позиции Италии в вопросе мирного плана для завершения войны.

Видео дня

О реакции Зеленского стало известно из его комментария на вопрос итальянских СМИ о видении Мелони относительно обновленного мирного плана. Журналисты поинтересовались, отличается ли ее подход от позиций Макрона, Мерца или Стармера, а также почему сегодняшняя встреча была важной.

Президент ответил развернуто, подчеркнув: "Прежде всего, Италия очень важна, она нас поддерживает. У меня с Джорджией личный есть контакт. У Джорджии личный контакт с президентом Трампом. Для нас очень важно не потерять это".

Позиция партнеров в диалоге

Разговор Зеленского и Мелони коснулся деталей мирного плана, который сейчас находится в доработке. Президент отметил, что Италия под руководством Мелони неоднократно демонстрировала поддержку Украины как в политическом, так и в оборонном измерении. Он подчеркнул, что для Киева важно не потерять тот личный канал коммуникации, который существует между ним и Мелони, ведь ее голос в европейской политике влияет на формирование коллективных решений.

Зеленский также отметил, что участие Италии в консультациях на уровне советников по нацбезопасности остается постоянным и весомым. И хотя, как он выразился, отдельные положения мирного плана "еще были недоработаны", роль итальянской стороны в этом процессе считается одной из ключевых.

"Италия всегда во главе с Джорджией Мелони, поддерживала Украину, поддерживала различными пакетами и геополитически также очень нас поддерживает. Ее голос слышно, для нас она важна. Когда мы работаем на уровне National Security Advisor, мы всегда поддерживаем, чтобы итальянская сторона принимала участие. Что Мелони думает о варианте этого плана? Мы сегодня с ней проговаривали детали. План еще был недоработан и роль Италии очень важна"

Ключевые тезисы встречи

Накануне сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Джорджией Мелони в Риме. Центральной темой стали именно перспективы мирного соглашения и поиск форматов, которые могли бы приблизить завершение российско-украинской войны. Отдельно президент поблагодарил итальянское правительство за очередной пакет энергетической помощи. Речь идет об оборудовании, в котором нуждаются украинские объекты инфраструктуры, особенно учитывая зимние риски и последствия российских ударов.

По словам Зеленского, Италия неоднократно демонстрировала готовность включаться в сложные переговорные процессы и брать на себя часть ответственности за европейскую безопасность. Он признал, что сотрудничество с Римом имеет не только формальное, но и персональное измерение, что иногда помогает продвигать решения быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, и встретился с Папой Римским Львом ХIV, обсудив возвращение похищенных Россией детей и военнопленных.

