Италия инициирует проведение конференции по восстановлению Украины

Глава Министерства по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев в четверг, 12 января, анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие запланировано на март текущего года. Он уже обсудил с украинской стороной темы, которые станут предметом повестки дня в Италии.

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Об этом говорится в сообщении ведомства. По словам Урсо, по согласованию с министром иностранных дел страны Антонио Таяни это будет большая конференция, которая объединит за одним столом итальянские и украинские институциональные органы власти и бизнес-структуры.

"Я подтвердил полную поддержку Италией быстрого начала восстановления, непрерывности гуманитарной помощи и тщательного рассмотрения запросов Украины на помощь в восстановлении стратегической инфраструктуры, например, электросетей, как в двустороннем, так и в европейском контексте", – сказал Таяни..

В свою очередь глава министерства промышленности Италии также выразил поддержку Украине. В частности, он передал от премьер-министра Джорджии Мелони слова, сигнализирующие о полной солидарности Рима с нашей страной.

Стоит добавить, что Урсо является первым министром нового правительства Италии, который совершил визит в Украину. Ранее он тоже посещал нашу страну, но в иной роли – как руководитель парламентского комитета по вопросам безопасности Республики Италия (COPASIR).

Как известно, в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций прошла международная донорская конференция, цель которой была поддержать Украину в борьбе с российской агрессией и ударами по критической инфраструктуре, в частности.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Италии работает над новым пакетом военной помощи Украине. В его перечень могут войти новые системы противовоздушной обороны.

Также OBOZREVATEL писал, что Италия предоставила Украине тяжелую дальнобойную артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ), гусеничные машины, ракетные комплексы, а также снаряды.