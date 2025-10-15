Великобритания сообщила, что поставила Украине более 85 000 военных беспилотников только за шесть месяцев этого года. Массовые поставки дронов ускорили производство у британских компаний и поддержали рабочие места в обеих странах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании. Министр обороны Джон Гили впервые подтвердил, что в этом году правительство инвестировало 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок дронов для Вооруженных сил Украины.

Среди поставок – десятки тысяч FPV-дронов ближнего радиуса действия, которые, как отмечают в Лондоне, используются для точных ударов, ведения разведки и срыва российской активности на линии фронта. Одна из целей – противодействие попыткам России массово применять собственные беспилотники.

Сегодня, 15 октября, в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, где Гили должен призвать союзников увеличить производство дронов, чтобы "превзойти эскалацию Путина" после роста ударов дронов РФ и их опасных вторжений в авиапространство Европы.

В прошлом месяце в Киеве министр обороны Великобритании и его украинский коллега Денис Шмыгаль подписали первое в своем роде соглашение о промышленном партнерстве. В его рамках Соединенное Королевство совместно с Украиной разрабатывает беспилотник-перехватчик, который уже применялся для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от российских беспилотников.

Великобритания потратила в этом году 600 миллионов фунтов стерлингов на военные беспилотники для Украины, что стало возможным благодаря рекордным 4,5 миллиардам фунтов стерлингов, выделенным правительством в этом году на поддержку обороны страны. Эта сумма включает логистические беспилотники для транспортировки техники на передовую, односторонние ударные беспилотники, а также разведывательные и разведывательные беспилотники. Значительная часть этих расходов приходится на британские компании, которые поддерживают сотни специализированных рабочих мест по всей стране таких поставщиков, как Tekever, Windracer и Malloy.

Коалиция по возможностям беспилотников, которую Великобритания возглавляет совместно с Латвией, также использует финансирование от ряда стран для закупки современных перехватчиков беспилотников, чтобы помочь Украине противостоять угрозе односторонних ударных беспилотников Shahed, разработанных Ираном.

В настоящее время перехватчикипроходят испытания на поле боя, и ожидается, что Коалиция по возможностям беспилотников в ближайшее время заключит новые контракты на поставку Украине дополнительного оборудования, включая около 35 000 новых систем перехвата в ближайшие месяцы.

Премьер-министр и министр обороны ясно дали понять, что национальная безопасность Великобритании — основа правительственного Плана изменений – начинается в Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее главный юрисконсульт НАТО Джон Сордс отметил, что военная помощь Украине не означает участия Североатлантического альянса в войне с Российской Федерацией. НАТО управляет рисками эскалации, четко понимая, что поддержка Киева, в частности путем поставок вооружения, не означает, что военный блок вступает в войну.

