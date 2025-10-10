'Это не является нападением на Россию': в НАТО заявили, что военная помощь Украине не означает участия в войне

Военная помощь Украине не означает участия Североатлантического Альянса в войне с Россией. НАТО управляет рисками эскалации, четко понимая, что военная поддержка Украины, в том числе путем поставки вооружения, не означает, что Альянс вступает в войну против РФ.

Об этом во время Рижской конференции заявил главный юрисконсульт НАТО Джон Сордс. Юрист Альянса сослался на соответствующие статьи Устава ООН.

"С точки зрения международного права, нет ничего юридически проблематичного в оказании помощи Украине. Она является жертвой откровенной агрессии. Она имеет право на самооборону. Она реализует его в соответствии с международным гуманитарным правом", – в частности, сказал Сордс.

По его словам, союзники внимательно следят за пределами, установленными международными правилами, регулирующими вопросы войны, а именно "ius ad bellum" (право на войну) и "ius in bello" (правила ведения войны), а также на закон о нейтралитете.

Помощь Украине, включая помощь военным оборудованием,"не является применением силы согласно Уставу ООН в соответствии со статьями 2, 4 или согласно "ius ad bellum", отметил юрист и добавил, что это также не является нападением на РФ или прямым участием в боевых действиях согласно "ius in bello".

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО рассматривает возможность более решительного ответ на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

В свою очередь страна-агрессор Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, предполагается, что россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

