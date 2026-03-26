"Это не мое дело, но..." Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны США продолжается. Видео

Украина продолжает получать военную помощь по программе PURL. Помощь продолжает поступать в Киев, даже включая боекомплект к имеющимся в Украине американским тяжелым ЗРК Patriot.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он добавил, что Вашингтон помимо другой помощи, предоставляет Киеву необходимые разведданные.

"Это не мое дело, но могу заверить вас, что критически важная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, оплаченная союзниками – следовательно, эта известная аббревиатура PURL(Список приоритетных требований Украины. – Ред.) продолжает поступать", – сказал он.

По его словам, речь идет, в частности, о боекомплекте к тяжелым ЗРК Patriot, а также другом критическом для Украины военном снаряжении. По мнению генсека Альянса, "наряду с разведывательными данными, которыми США делятся с Украиной", поставки в рамках PURL являются"жизненно важными".

В то же время он уточнил, что во время публичного брифинга не может предоставить всю информацию об отдельных поставках оружия.

"С момента запуска прошлым летом, PURL пока поставил около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, которые используются в других системах противовоздушной обороны", – сообщил Рютте.

Напомним, ранее в Минобороны США рассматривают вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины, из-за исчерпания запасов некоторых важнейших боеприпасов армии США. Оружие содержит боекомплект для ЗРК Patriot, заказанный по программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским зентиникам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше пока не хватает боеприпасов для таких комплексов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!