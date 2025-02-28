Ирландия готова отправить миротворцев в Украину, – премьер-министр

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что страна открыта к обсуждению предоставления Украине разной помощи для завершения войны с Россией. В частности, может обсуждаться и отправка на территорию Украины ирландских миротворцев после окончания боевых действий.

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Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Дублина в четверг, 27 февраля. Слова главы ирландского правительства процитировало издание Irish Examiner.

Как отмечается в материале, Мартин сказал Зеленскому, что Ирландия открыта для помощи, включая отправку миротворцев в Украину.

Кроме этого, Мартин заявлял, что Ирландия "решительно будет настаивать" на ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз. По словам премьер-министра, это может быть одной из сильных гарантий безопасности для того, чтобы после завершения войны с РФ страна получила долговременный мир.

Также Мартин подтвердил передачу Силам обороны Украины радаров Giraffe – шведских радиолокационных комплексов, которые уже есть на вооружении ВСУ. Эта техника обеспечивает дальность обнаружения низколетящих воздушных целей на расстоянии до 50 километров.

В Офисе президента уточнили, что ключевой темой встречи Зеленского и Мартина были шаги по окончании войны гарантированным миром для Украины и всей Европы. В частности, политики обсудили гарантию безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что его страна готова отправить на территорию Украины свои войска для обеспечения возможного мирного соглашения с Россией. Кроме того, Великобритания соглашается поднять в небо над страной свои военно-воздушные силы.

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