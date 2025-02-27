Прекращение огня без гарантий безопасности не даст Украине долгосрочную безопасность, – премьер Ирландии

Глава правительства Ирландии Михал Мартин заявил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности для того, чтобы после завершения войны с РФ страна получила долговременный мир. Одной из таких гарантий может стать членство в Европейском Союзе.

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Ирландия будет настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в ЕС. Об этом ирландский премьер сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 февраля, передает RTE.

По его убеждению, вступление в блок не только предоставит Украине определенные гарантии безопасности, но и откроет ряд возможностей в экономическом плане.

"Прекращение огня само по себе не дает вам долгосрочной безопасности. Но, конечно, прекращение огня, особенно в таких крупных странах как Украина значительно сложнее контролировать", – сказал премьер.

Мартин также рассказал, что говорил с Зеленским о финансовой помощи Украине от Ирландии. Ирландское правительство рассматривает альтернативные варианты предоставления средств Украине, в частности, создание инициативы "кормления детей в школах".

Кроме того, он объяснил президенту Украины, как обязательства, взятые на себя правительством Ирландии в рамках Фонда мира ЕС, были "сорваны" решением Венгрии наложить вето на развертывание фонда.

Ранее сообщалось, что Зеленский по дороге в США в аэропорту Дублина провел переговоры с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Ключевой темой встречи были шаги по окончании войны гарантированным миром для Украины и всей Европы. В частности, политики обсудили гарантию безопасности. Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский озвучил ожидания переговоров с Дональдом Трампом, которые состоятся в Вашингтоне 28 февраля. Президент заявил, что самым важным для Украины является то, чтобы помощь со стороны Штатов не была остановлена.

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