Ирина Геращенко: состоялось первое заседание рабочей группы по выплатам в армии

В Верховной Раде Украины создана рабочая группа, которая должна наработать пакет "военных законопроектов", решить проблему возврата выплат, учитывая принцип справедливости. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она также отметила, что группа провела первое заседание.

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"О создании такой группы с письмом в ВР обратились Главнокомандующий В. Залужный и его коллеги, порекомендовав включить в ее состав военных", – напомнила Геращенко.

"Первое заседание группы состоялось в пятницу. "Европейская Солидарность" предложила конкретные инициативы по секвестру бюджета, чтобы перераспределить средства по дорогам и марафону, другим коррупционным и лоббистским статьям на ВСУ", - отмечает народный депутат.

Также "Евросолидарность" предлагает нормировать другие проблемы, увеличить военные отпуска, упростить демобилизацию раненых.

"Важно не затягивать процесс в рамках рабочей группы. Настаиваем, чтобы пакет законопроектов мы вместе наработали как можно быстрее и приняли уже на ближайшем заседании ВР", – пишет Геращенко.

Ранее депутаты из фракции "Европейская Солидарность" инициировали поправки в закон, позволяющие перераспределить более 90 миллиардов гривен на доплаты 30 тысяч военным.

"Мы еженедельно бываем на встречах с военными, на линии фронта, на полигонах. Те подразделения, которые вышли из линии фронта на согласование на полигоне, работая по двадцать часов в сутки, осваивая новую технику, проходя реабилитацию, получают зарплату примерно 22 тыс. грн." Это нормально для воюющей страны? При том, что очень часто воины сами заправляют свои авто, а еще у них есть семьи, которые надо содержать. , – подчеркнула во время брифинга Ирина Геращенко.