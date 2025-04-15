'Иран не получит ядерное оружие': Трамп предупредил о готовности к решительным действиям. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был "богатой и великой нацией". Однако страна должна избавиться от программы создания собственного ядерного оружия и переговоры по этому поводу должны проходить быстро, иначе Вашингтон будет готов "сделать что-то жестокое".

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Об этом он сказал журналистам в Белом доме в понедельник, 14 апреля. Он отметил, что Тегеран должен отказаться от идеи владеть ядерным оружием, поскольку "никто в мире не должен обладать ядерным оружием".

По его словам, Иран "хочет иметь дело" со Штатами, но не знает как. В субботу состоялась первая встреча с иранскими представителями, а в следующую субботу (19 апреля) состоится следующая встреча. По мнению главы Белого дома, это слишком долго.

"Знаете, это долго. Поэтому я думаю, что они могут отбросить нас. Но Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. Они не могут иметь ядерное оружие. Никто не может иметь ядерное оружие. Мы не можем допустить, чтобы кто-то имел ядерное оружие. Мы так привыкли иметь дело с глупыми людьми в этой стране. Но когда я был президентом они были разбиты. Никогда бы не произошло нападения ХАМАС на Израиль, потому что Иран был разбит. Но я не хочу это делать сейчас. Я хочу, чтобы они были богатой, великой нацией. Единственное – они не могут владеть ядерным оружием", – заявил Трамп.

В то же время президент Америки признал, что Иран достаточно близок к тому, чтобы обладать ядерным оружием, поэтому "переговоры должны идти быстро".

"И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи договорились снова собраться на новый раунд переговоров на следующей неделе.

– Еще в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь произойдет".

– В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– Издание Daily Express со ссылкой на источники писало, что Иран может "перестать существовать" уже к сентябрю 2025 года, если не согласится на соглашение о неядерном статусе, предложенное Трампом.

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