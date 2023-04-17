Ирак предложил выступить посредником между Украиной и РФ: в МИД ответили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 апреля, прибыл с визитом в Багдад и встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Министр иностранных дел Ирака в ходе встречи заявил, что Багдад готов "стать посредником между РФ и Украиной".

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Об этом сообщило издание Alsumaria News.

"Ирак готов активировать роль контактной группы и стать посредником, чтобы заложить основы для переговоров, когда российская или украинская стороны потребуют прямого вмешательства, чтобы стать стороной достижения мира в местной зоне боевых действий", – отметил Фуад Хусейн.

Глава МИД Украины прокомментировал такую инициативу иракской стороны. Он подчеркнул, что "вопрос мира связан с территориальной целостностью Украины".

"Нашей стране нужен мир... Мы хотим показать свою точку зрения в достижении мира и приветствуем все усилия для его достижения. Но самое важное для нас – территориальная целостность Украины", – сказал Кулеба.

Главы международных ведомств Украины и Ирака встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество, в том числе торговое, а также развитие политического диалога и взаимодействие в международных организациях.

Планируется, что Дмитрий Кулеба также встретится с премьер-министром Мохаммедом Шиаа Ас-Судани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле также заявили о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам посла Израиля в РФ Александра Бен-Цви, для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание вести диалог.

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