Интеллектуальный лилипут и невежда истории Владимир Путин в очередной раз повторил свою вымышленную версию изложения исторических событий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский диктатор заявил, что украинцы якобы чувствуют себя россиянами, а то, что происходит в Украине – элемент гражданской войны.

Очевидно, глава кремля решил, что он новый Гарибальди, сражавшийся за объединение Италии, однако кремлёвский лжец занялся воровством чужих территорий под собственным мифом объединением русских земель. Чтобы обосновать территориальные претензии к соседям, Путин 24 года назад, когда пришёл к власти в Москве, приказал в очередной раз переписать историю России, с тем чтобы в школах и университетах изучали кремлёвскую версию истории страны. Он в своём вранье пошёл гораздо дальше, чем в середине 18 в., когда были приглашены немецкие историки в Петербург, чтобы создать новую, подкрашенную, подстроенную под политические амбиции и прихоти новых завоеваний чужих территорий, историю российского государства.

А учитывая, что она существовала с таким названием только с 1721 года, потому что до этого называлась Московией, начался процесс фальсификации корней её начала и развития. Срочно была внедрена идея, что она возникла не в середине 15-го века, а что Московия вроде бы является преемницей второго Киевского государства – Киевской Руси (882-1240 гг.), то есть до монгольского завоевания. Конечно, в этой истории были исключён период 482-882 годов, когда Киев не только основан как город, но и когда он был центром государственности, к которому тяготели славянские племена современной Украины, которые являются автохтонными и жили здесь издавна.

В этой истории вы не найдете, что Киев старше Москвы на 665 лет и соответственно имел свою государственность ещё со времен, когда на территории современной России славяне даже не появились, потому что они туда массово переселились только в середине 8 века. Далее Путин продолжает в том же стиле: "Запад считает, что боевые действия в Украине навсегда растянули одну часть русского народа от другой, но воссоединение состоится". Этим подразумевается "историческое обоснование" кремлём завоевания Украины Москвой. Вообще по такой логике какая-то часть русского народа должна начать борьбу против московской диктатуры. Её поддержат из Украины, и тогда будет реальная возможность растянуть имперскую РФ, как это уже было в 1917-18 годах, когда на месте Российской империи было создано более 30 независимых государств.

Путин также в очередной раз пересказал свою версию истории, по которой украинцев, как народ, вроде бы придумали австрийцы с поляками. Напомним, что название "Украина" впервые в письменном виде упоминается еще в 1187 году в Киевской летописи и касалось земель, которые были вокруг столичного Киева, но никак не "на какой-то окраине государства", как озвучил Путин Т.Карлсону. А вот земли, где жили современные этнические русские, были как раз на краю Киевского государства Русь.

Однако от этого они никак не могут называться "Украиной". Путину можно вспомнить, что в начале 2000 года накануне президентских выборов в РФ была обнародована версия, что реальная его мать проживает в Тбилиси и готова рассказать правду о своём сыне. Она заявила, что в действительности, его усыновили, и он имел на два года больше, чем то, как записали позже в свидетельстве о рождении из-за маленьких антропологических размеров и боязни его отставания в учёбе в ленинградской школе, где жили его новые усыновители.

Тогда известный российский журналист со съемочной группой телевизионщиков решил улететь в столицу Грузии, чтобы взять интервью, но все они погибли при падении рейсового самолёта Москва-Тбилиси и это не считается случайным инцидентом. Все, кто и позже пытался проверить эту информацию, исчезали или гибли. Не исключено, что нападение на Грузию в 2008 году российских войск имело и субъективную подоплеку. Это было бы в стиле заявления Путина во время интервью, что Польша спровоцировала Гитлера к нападению на неё, а значит, спровоцировала и нападение сталинского СССР, который присоединилось к нацистам 17 сентября 1939 года. Но по такой логике выходит, что и Москва спровоцировала Третий Рейх для нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года.

То есть интервью – монолог Путина что-то из театра абсурда, но дальше ещё хуже. Путин заявил, что якобы хочет "добиться разрешения ситуации в Украине путём переговоров", но к этому вроде бы не готов президент Украины Владимир Зеленский, законодательно запретивший это делать по требованию Джонсона. Очевидно, что подразумевается бывший британский премьер, а не нынешний республиканец-трампист, председательствующий в Палате представителей конгресса и блокирующий помощь Украине.

Также российский сказочник признал, что пока не достиг целей войны в Украине по денацификации, потому что в его мозгу не укладывается как Зеленский мог стать нацистом, когда его отец воевал в рядах советской армии против гитлеровцев. Это при том, что отец Зеленского родился через два года после войны, а украинский народ Путин называет нацистами только потому, что тот борется с российской агрессией. То есть все, кто не хочет чистить грязные сапоги российским оккупантам являются нацистами, а Россия вроде бы является очагом антифашизма, потому что хочет уничтожить соседние народы, которые противятся агрессии.

Далее кремлёвский баснописец превращается в питерского бандита. По его понятиям, международное право должно быть откорректировано, потому что баланс сил в мире изменился. Вообще, Путин учился по специальности международное право в Ленинградском университете, однако без успехов, потому что большинство времени посвящал сотрудничеству с КГБ, так и не изучив, чему его учила ленинградская профессура. Вот и предлагает какие-то дикие вещи, отвечающие скорее "понятиям" бандитского Петербурга 90-х годов прошлого века, где Путин был активным участником, чем современным международным отношениям.

В итоге – общее впечатление: интервью кремлёвского сумасшедшего американскому проходимцу. И все это Т.Карлсон хочет показать американцам как источник правдивой и альтернативной информации, за что уже получил запрет на въезд во многие европейские страны.