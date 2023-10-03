'Иногда бывает достаточно жесткий разговор': Клименко рассказал, как проходят Ставки и о чем ведутся споры

Заседания Ставки Верховного главнокомандующего обычно проходят в закрытом формате. Обычно на них присутствуют командующие разных направлений фронта и родов войск, и разговор часто бывает достаточно жестким.

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, членов Ставки собирает президент Владимир Зеленский в определенном месте.

Глава государства заслушивает доклады о:

– ситуации на фронте и задачах на поле боя на ближайшее время;

– логистическом и боевом обеспечении армии;

– других актуальных проблемах.

К примеру, как объяснил Клименко, после массированных обстрелов россиянами Украины участники заседания Ставки обычно разбирают свои ошибки и сильные стороны.

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"Иногда там бывает достаточно жесткий разговор, потому что все люди военные, и мы находимся в военном положении. И для того, чтобы понимать, что происходит на линии фронта, президенту необходимо это все слышать", – отметил министр.

Споры, по его словам, возникают, например, в вопросе мобилизации.

"На Ставке рассматривали сначала вопросы деятельности областных военкомов. И после Ставки президент решил провести заседание СНБО для того, чтобы положить конец тем жалобам и злоупотреблениям, которые были со стороны военкомов", – привел пример глава МВД.

В то же время Клименко уточнил, что планирование операций не обсуждается на Ставке. Для этого есть военный кабинет, участников которого определяет Зеленский перед заседанием. Сам глава МВД не участвует в планировании.

Также он добавил, что по итогам заседаний каждый из участников получает определенное задание. В то же время озвучивались ли на Ставке планы по окончании войны, Клименко говорить отказался, аргументируя секретностью информации.

Напомним, последнее заседание Ставки Зеленский провел 26 сентября. В нем приняли участие начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители военного руководства. В ходе заседания был поднят вопрос, в частности, производства отечественных БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Клименко сообщил, что бойцы ВСУ уже деоккупировали значительную часть территорий, ранее захвативших войска страны-агрессора России. Там проводится разминирование. Однако враг постоянно обстреливает освобожденные населенные пункты.

– Во время встречи с представителями Чехии Клименко заявил, что своевременное предоставление вооружения нашей стране крайне важно для победы. Главной темой переговоров стала обороноспособность страны на фоне полномасштабного вторжения РФ и дальнейшая поддержка официальной Праги.

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