'Имитация мирного процесса': Сибига назвал единственный реальный показатель готовности России прекратить войну

Единственным реальным сигналом готовности страны-агрессора России об окончании войны в Украине станет согласие диктатора Владимира Путина на полное прекращение огня. Пока Кремль демонстрирует лишь имитацию мирного процесса и тянет время.

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Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он в очередной раз призвал Россию прекратить убийства украинцев и согласиться на остановку боевых действий и обстрелов.

"С глобальной точки зрения, есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня. Мир не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии", – говорится в сообщении.

Сибига отметил, что по результатам переговоров в Стамбуле, Украина подтвердила свою приверженность миру и договорилась о возвращении тысячи наших людей. С российской же стороны, диктатор Путин использовал стамбульскую встречу для внутренней пропаганды и имитации мирного процесса.

Его целью было выиграть время и отсрочить введение новых санкций. Глава Кремля пытается казаться конструктивным, однако на самом деле отказывается прекращать войну.

Глава МИД Украины подчеркнул, что мир должен жестче реагировать на действия России и увеличивать экономическое давление. В то же время наши партнеры должны укреплять Украину дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.

"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", – говорится в сообщении.

Украинская сторона продолжает призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс.

"Каждый день отказа должен вести к усилению давления", – резюмировал министр.

Напомним, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. В то же время наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Ключевая позиция Украины остается неизменной.

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