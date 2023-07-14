'Именно такая неопределенность подтолкнула Путина к вторжению': Джонсон упрекнул НАТО в нерешительности в отношении Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что Запад должен интегрировать Украину в Альянс как можно быстрее.

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По словам Джонсона, именно такая неопределенность подтолкнула кремлевского диктатора Владимира Путина к широкомасштабному вторжению. Об этом он написал в своей колонке для британского таблоида Daily Mail.

"Так чего они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. Они должны были показать, что их ничуть не пугает Владимир Путин и бряцание оружием Кремля", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Украина платит высокую цену за развязанную Россией полномасштабную войну, которая длится уже более 500 дней.

При этом ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО, и ни одна другая армия не является более "грозной" и эффективной в плане использования натовского оружия на поле боя.

"Нам нужны были только слова о том, что присоединение может начаться, как только закончится война, в том понимании, что это может быть уже в следующем году. Это было бы правильным посланием для тех отважных украинцев, которые сейчас борются за свою жизнь", – отметил бывший премьер Великобритании.

Он убежден, что на этой неделе лидеры стран НАТО должны продемонстрировать свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен и не погиб.

В то же время, по его словам, "выводы Вильнюсского саммита не более жесткие или убедительные, чем Бухарестские выводы НАТО в 2008 году", из-за чего "неудивительно, что президенту Зеленскому сначала было трудно скрыть свое разочарование".

"Когда "согласятся союзники"? Когда условия "будут выполнены"? Согласно Бухарестским выводам, союзники договорились обо всем этом 15 лет назад! Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша неопределенность, наши колебания, наши попытки погнаться за двумя зайцами и подтолкнули его к вторжению. Пока он думает, что есть шанс вернуть Украину в орбиту Москвы, пока он думает, что может воссоздать Советский Союз, – он постарается", – констатировал Джонсон.

Именно поэтому, по его убеждению, НАТО должно предложить четкий график вступления Украины в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце второго дня саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на важном мероприятии. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс;

– издание Bloomberg сообщило, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе пытался повлиять на ход дискуссий о гарантиях для нашей страны и приглашении Киева в членство в блоке. Он использовал более жесткую риторику, чем обычно, когда стало известно, что текст итоговой декларации сменили на формулировки, менее выгодные для Украины.