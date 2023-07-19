"Именно так и должно работать международное право": у Зеленского прокомментировали отказ Путина поехать на саммит БРИКС

Владимир Путин отказался принять участие в саммите БРИКС, который должен был состояться в ЮАР с 22 по 24 августа. Это стало проявлением действенности международного права.

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Об этом 19 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, "в конце" Путина ждет "обязательная скамья подсудимых".

"Человек с ордером на арест, выданным МУС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право. Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение каких-либо возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах", – написал Подоляк.

В соответствии с его утверждением, что Путина ожидает "неизбежное судебное разбирательство".

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, не приедет на саммит группы стран БРИКС в Южно-Африканской Республике 22-24 августа. Там ему угрожал арест, поскольку ЮАР входит в список 118 стран, ратифицировавших Римский устав.

Ранее министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что страна рассматривала возможность внести изменения в закон, чтобы предоставить президенту РФ "иммунитет", если он прибудет в Южную Африку на встречу БРИКС

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