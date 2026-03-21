Имеет 'криминальный шлейф'? Кто может стать новым главой Таможенной службы

В понедельник, 23 марта, состоится конкурс на должность нового главы Таможенной службы Украины. Один из кандидатов — нынешний и.о. председателя Госавиасужбы Даниил Меньшиков — вызывает беспокойство у части украинцев, ведь его имя неоднократно фигурировало в финансовых скандалах.

Одним из тех, кто обратил на это внимание, является блогер Игорь Лаченков (Лачен). Отмечается, что кроме Меньшикова на должность главы таможенной службы есть еще два кандидата — от таможенников и от НАБУ.

"Есть третий персонаж — Даниил Меньшиков, которого очень влиятельные покровители активно пытаются пропихнуть на эту "хлебную" должность", — пишет Лачен.

По его словам, чиновник ранее возглавлял Львовскую таможню и был уволен оттуда со скандалом из-за схем ввоза авто без уплаты пошлины. При этом НАПК установило, что Меньшиков не задекларировал 4 коттеджа под Киевом общей площадью более 1 200 м² и стоимостью около 14 млн грн, а также сбережения сожительницы — почти $1,5 млн и £170 тыс.

Почему Меньшиков не лучший вариант на должность в таможне

Журналист Виталий Глагола добавляет, что сейчас публично говорят о конкуренции на должность главы Таможенной службы только между кандидатами от НАБУ и представителями самой таможни. Однако другие источники сообщают и о Меньшикове.

Корреспондент говорит, что в 2022 году правоохранители проводили обыски у чиновника в рамках дела о схемах ввоза авто без уплаты таможенных платежей.

Тогда открыли уголовные производства по фактам:

- злоупотребления властью;

- служебного подлога;

- махинаций с документами.

В рамках дел 11 должностных лиц получили подозрения, а еще 7 — дисциплинарные производства. Глагола также называет несколько схем, которые работали в тот период. Речь идет не просто о классических для таможни коррупционных схемах с занижением таможенной стоимости авто, но и о задокументированных случаях, когда инспекторы брали взятки за определенные услуги.

"После скандалов Меньшиков не только не исчез, а наоборот — получил новую должность. В сентябре 2025 года его назначили и.о. председателя Госавиаслужбы. И это при том, что он не имел профильного опыта и не работал в сфере авиации. Фактически — классическое "пересидеть" после таможни и подготовиться к новому назначению", — говорит корреспондент.

Глагола, опираясь на свои источники, говорит, что ключевые в возможном назначении — не сам Меньшиков, а те, кто стоит за ним. Ведь именно эти влиятельные игроки "пригасили" скандалы, обеспечили новую должность, а сейчас активно лоббируют его на таможню.

"Если этот сценарий реализуется — таможню может возглавить человек с явным коррупционным шлейфом, криминальными историями и сомнительным происхождением состояния. И это — на фоне войны, когда таможня является одним из ключевых финансовых узлов государства", — резюмирует журналист.

Назначение Мельникова ударит по таможне с новой силой, — Береза

Бывший депутат Борислав Береза говорит: "Даниил Меньшиков — человек не самый публичный, но, похоже, очень удобный для тех, кто умеет работать с потоками. И не только финансовыми. "Таможня берет хорошо", — фраза из культового фильма "Белое солнце пустыни" звучит сегодня как инструкция к действию".

По его словам, именно во время работы Меньшикова на Львовской таможне появились схемы, которые правоохранители потом называли системными. Самая простая из них:

- таможенники продолжали применять льготы на растаможку авто, которые уже утратили силу;

- искусственно занижали таможенную стоимость автомобилей;

- в части случаев — за взятки.

"После истории с таможней логичным выглядело бы завершение карьеры уроженца России Даниила Меньшикова. Но это же Украина, детка, поэтому все произошло наоборот. Меньшикова аккуратно "пересадили" в Госавиаслужбу. Причем — на руководящую позицию. Человека, который имеет к авиации примерно такое же отношение, как, цитируя классика, "черт к балету".

Фактически это выглядело как классическая "санация": дать переждать, вывести из-под удара, обнулить репутационные риски. И уже после этого — вернуть в игру. Мы все такое уже видели", — пишет Береза.

Он добавляет, что сейчас многих интересует: кто является той "третьей силой", которая стабильно проталкивает Меньшикова вверх. Береза объясняет, что когда фаворитом становится человек со шлейфом уголовных производств, с непонятным происхождением активов, с карьерными "телепортациями" между несовместимыми сферами — это означает, что система не меняется. Она просто ищет новые лица для старых практик.

"Есть вещи, которые плохого качества по своей природе. И даже если их перекрасить, перевести или "пересидеть" — сущность не меняется. Они все равно влияют. На решения. На деньги. На страну. И таможня — это именно то место, где цена такого влияния измеряется миллиардами. И есть те, кто хочет этого достичь", — резюмировал экс-нардеп.