Благодаря поддержке США за последние месяцы ВСУ деоккупировали 360 кв. км территории и пленили 1000 военных РФ, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины за последние месяцы деоккупировали 360 квадратных километров территории. Также был пополнен обменный фонд еще тысячей российских солдат.

Об этом глава государства сказал перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что благодаря украинским защитникам оборона будет продолжаться, пока Россия не прекратит войну.

Что сказал Зеленский во время встречи с Трампом

Зеленский отметил, что Украина имеет неплохие новости на поле боя и, конечно, хотела бы закончить войну в Украине при поддержке президента США.

"Благодаря программе PERL, благодаря вашей поддержке, мы получаем соответствующую помощь. В течение последних нескольких месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен примерно 1000 военных. Конечно, мы будем проводить обмен, а благодаря вашей помощи мы имеем такую возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановится", – отметил украинский лидер.

"У нас большое уважение к борьбе, которую ведет Украина", – ответил Трамп. По его словам, Украина сейчас"очень успешно останавливает эту мощную армию" оккупантов.

Глава государства в очередной раз подчеркнул необходимость больше давить на Россию и вводить более жесткие санкции, в частности при поддержке США и Европейского Союза.

"Мы полностью поддерживаем вашу идею, президент, о том, как остановить процесс закупки российской нефти и газа со стороны отдельных европейских стран. Я имел разговор с премьер-министром Словакии. Я думаю, им нужны определенные альтернативные пути, тогда они примут идею. Пока не уверен об их готовности, но думаю, что это будет в будущем", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Накануне Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Переговоры запланированы на вторник, 23 сентября.

Сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию. По словам Трампа, сегодня у обеих сторон "был очень продуктивный день". Представляя украинского лидера, американский президент назвал Владимира Зеленского "храбрым человеком, который ведет адский бой".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября принял участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, которое состоялось в Нью-Йорке во время 80-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская, а также иностранные лидеры, в частности премьер-министр Канады Марк Карни.

