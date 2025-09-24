"Его позиция изменилась": Зеленский заявил, что Трамп понимает невозможность обмена территориями между Украиной и РФ

Позиция президента США Дональда Трампа относительно российско-украинской войны претерпела изменения. Теперь он осознает, что Украина не может проводить "обмен территориями" с Россией.

Такой сценарий является несправедливым и невозможным. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

Что сказал президент Украины о позиции Трампа

По словам Зеленского, он имел "хороший разговор" с Трампом. Он помог изменить позицию президента США относительно российско-украинской войны, считает глава государства.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. – Ред.) позиция изменилась", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

Во вторник, 23 сентября, Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Среди прочего лидеры двух государств говорили о перспективах завершения войны в Украине.

После встречи в соцсети Трампа появилось сообщение, которое показало кардинальное изменение позиции относительно войны РФ против Украины. Президент США отметил катастрофическую ситуацию с российской экономикой и выразил мнение, что Украина может победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах, а возможно "даже пойти дальше".

Также в тот же день Зеленский выступил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, почему Трамп не вводит санкции против России. Он также высказал мнение, что российско-украинская война "продлится еще два года".

