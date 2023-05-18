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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | Икона как последняя надежда Путина на победу

Икона как последняя надежда Путина на победу

Президент России Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви знаменитую икону "Троица" кисти великого художника Андрея Рублева.

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Икона "Троица" сейчас хранится в Третьяковской галерее и ее реставрационный совет уже предупредил, что передача иконы может привести к ее последующей гибели. Но Владимира Путина и патриарха Кирилла (Гундяева), похоже, такие действия с шедевром не очень смущают. Многие пользователи социальных сетей вообще связывают решение Путина с его войной против Украины – войной, которую активно поддерживает патриарх и другие иерархи РПЦ.

Однако, думаю, это не только награда. Некоторые вспомнили легенду, согласно которой Сталин в 1941 году приказал облететь Москву с Владимирской иконой Божьей Матери – той самой иконой, которую владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский выкрал из собора в Вышгороде под Киевом. А российскому президенту, похоже, не чужда мистика. Поэтому отдать икону – это еще и рассчитывать, что она принесет России удачу в войне. Патриарху, по сути, остается над ней "поколдовать".

Уверен, это современное чернокнижие началось не сегодня. Аннексия Крыма привела к немедленным репрессиям против украинских верующих. И сейчас оккупационные власти Крыма окончательно изгнали из собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православную церковь Украины и заявили, что готовы передать этот храм РПЦ.

Можно, конечно, подумать, что эта новая аннексия – ответ Москвы на действия украинских центральных и местных властей и желание общин, которые все чаще отказываются от присутствия УПЦ Московского патриархата в отдельных храмах и даже целых областях. Но вот только нужно учесть, что первым украинским регионом, из которого была изгнана УПЦ Московского патриархата был именно Крым. Только в оккупированном и аннексированном Россией Крыму этим изгнанием занялся лично патриарх Кирилл, который воспользовался новым вторжением Путина в Украину, чтобы в июне 2022 года подчинить себе Крымскую митрополию УПЦ МП.

При этом от иерархов УПЦ никаких возражений по поводу этого решения, противоречащего уставным документам и правам УПЦ МП даже как самостоятельной церкви в составе РПЦ, не последовало. Но от этого самоуправство, думаю, не перестает быть самоуправством.

Поэтому и передача "Троицы" – это, уверен, всего лишь символ пренебрежения. Владимир Путин и патриарх Кирилл, возможно, уверены, что могут распоряжаться старинными произведениями искусства, чужими храмами и даже целыми митрополиями. Новые хозяева "Троицы", похоже, верят не в Троицу, а в силу, которой никто не может противостоять. Но их война против Украины показывает, что сопротивление злу отнюдь не бесполезно и что ни захват храмов, ни приватизация икон от возмездия вряд ли может спасти.

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