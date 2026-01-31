'Игра Кремля': обозреватель объяснил, что стоит за временным 'энергетическим перемирием'

Временное "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией является не шагом к миру, а очередным элементом давления со стороны Кремля. Несмотря на заявления Москвы о готовности прекратить удары, российские войска продолжают обстрелы украинских городов, демонстрируя показательный цинизм.

Видео дня

Таким образом Владимир Путин посылает сигнал и Киеву, и Вашингтону о своих истинных намерениях. Об этом в своей колонке для DW написал колумнист Константин Эггерт.

Так называемое "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией не имеет ничего общего с реальной деэскалацией войны.

Эггерт объясняет, что Кремль использует эту паузу как инструмент политической игры и шантажа.

По словам обозревателя, Путин действует в привычном для себя стиле "цинизма напоказ". Пока его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявляет о согласии российского диктатора прекратить обстрелы Украины до 1 февраля якобы в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа, российская армия продолжает наносить удары по Харькову и окрестным районам. Никаких извинений или объяснений со стороны Москвы не прозвучало – и, по логике Кремля, не прозвучит.

Эггерт отмечает, что Путину принципиально важно демонстрировать: ему никто не может приказывать, тем более президент Соединенных Штатов. Обстрелы на фоне переговоров украинской и российской делегаций в Абу-Даби является четким сигналом Киеву – Кремль ожидает от президента Владимира Зеленского принятия ключевых российских требований.

Речь идет, в частности, о фактической сдаче неоккупированных частей украинских областей, которые Россия незаконно внесла в свою конституцию, отказ от размещения войск стран НАТО в Украине и закрепление в Конституции внеблокового статуса государства. Фактически Москва настаивает на капитуляции Украины.

"Пока все выглядит так, будто в Москве даже не считают, а знают наверняка - нынешняя американская администрация будет готова еще долго просить Путина прекратить войну, а он имеет возможность еще долго куражиться и настаивать на выполнении всех заявленных требований, не делая никаких ответных шагов. Кремль настроен добиваться фактической капитуляции Украины", – убежден эксперт.

Он также указывает, что вероятнее всего, в обмен на отказ от бесконечно повторяющегося требования "устранить исходные причины конфликта" Путин рассчитывает на то, что украинский президент Владимир Зеленский не переживет капитуляции и вынужден будет уйти.

И тогда Путин либо попытается протолкнуть на президентских выборах кандидатуру более сговорчивого политика, либо будет способствовать созданию в Украине хаоса, который подрывает бы основы государственности и делает недоговороспособной страну.

Отдельную уверенность Путину добавляют настроения внутри России. Как отмечает Эггерт, результаты опросов "Левада-центра" свидетельствуют о доминировании поддержки армии, ненависти к Западу и нежелании сочувствовать собственным потерям. Несмотря на усталость от войны, две трети россиян соглашаются на мирные переговоры только на условиях Москвы, а от четверти до трети выступают за продолжение боевых действий.

На этом фоне, считает обозреватель, Путин не слишком боится даже возможного усиления санкций со стороны США. В условиях тотального контроля пропаганды и поддержки со стороны Китая и Индии Кремль считает, что может воевать еще долго.

В то же время выбор президента Украины остается ограниченным. Зеленский, по оценке Эггерта, не имеет другого варианта, кроме как отказываться от путинских ультиматумов и настаивать на дипломатических решениях, сохраняющих суверенитет Украины. Такую позицию, несмотря на обстрелы и потери, продолжает поддерживать украинское общество.

Колумнист подчеркивает: после Бучи, Мариуполя и других преступлений российской армии идея капитуляции для украинцев неприемлема. Даже если бы Зеленский согласился на условия Кремля, это не остановило бы сопротивление – украинцы продолжили бы борьбу.

Эггерт считает, что в Кремле до сих пор не понимают психологии украинского общества, и именно это является одним из стратегических преимуществ Киева. Вопрос же в том, готовы ли это осознать в Белом доме. Пока Дональд Трамп продолжает верить в возможность быстрого "мира", тогда как европейские страны, по мнению обозревателя, лучше чувствуют реальную позицию Украины.

"Но пока что процесс продолжается. Однако нельзя исключить, что в какой-то момент Зеленскому придется сказать: "Нет". Причем не только Путину, но и президенту Трампу", – считает эксперт.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Москва согласилась "воздержаться от ударов по Украине".

"Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров", – сообщил Песков.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Он подчеркнул, что Кремль придумывает различные отговорки вроде абсолютно нереалистичных "приглашений в Москву".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!