Резников объяснил, при каком условии может подать в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал разговоры о своей возможной отставке, отметив: решение об этом, согласно своих полномочий, будет принимать президент Владимир Зеленский. Глава МО заявил, что ни один чиновник не может занимать свою должность "вечно".

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В случае, когда кресло министра обороны займет новый человек, Резников поможет преемнику и представит его иностранным партнерам, с которыми он вел переговоры. Об этом глава оборонного ведомства заявил 5 февраля, выступая на пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ".

"Ни один чиновник не вечен в кресле, ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек – верховный главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – заявил Резников.

Чиновник заверил, что направил все усилия на то, чтобы наша страна победила. Если ему придется покинуть должность, Резников планирует и дальше заниматься тем, что будет полезно для Украины (напомним, что по образованию он юрист и раньше был вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий).

Министр готов предоставить своему преемнику советы и консультации, а также персонально его представить главам МО стран-партнеров Украины. С последними Резников, как сказал он, поддерживает личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".

Напомним, что разговоры о возможной отставке нынешнего главы минобороны появились после скандалов с закупками обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Двум бывшим топ-чиновникам министерства обороны Украины и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Расследование связано с некачественными бронежилетами.

Главой украинского оборонного ведомства Алексей Резников стал в ноябре 2021 года. Перед этим он руководил минреинтеграции и был членом Минской трехсторонней контактной группы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Резников ранее заявлял, что танки стран НАТО нужны Украине для контрнаступления. Наши воины будут использовать их, чтобы пробить линию обороны врага. Тяжелая техника и дальнобойное оружие поможет перехватить стратегическую инициативу на поле боя.

– Резников предупреждал, что Россия может готовить новое наступление на Украину на двух направлениях. По его словам, это может произойти в конце февраля.

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