'И без того достаточно проблем': в МИД прокомментировали информацию о запрете венгерской организации на Закарпатье

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли сообщение о том, что якобы Общество венгерской культуры Закарпатья попало под запрет. Таким образом ведомство отреагировало на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что сообщение о запрете венгерской организации на Закарпатье является фейком. Он призвал не распространять ложную информацию.

"Наш официальный ответ прост: никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, ложные", – подчеркнул Тихий.

Он отметил, что в двусторонних отношениях Украины и Венгрии и без того достаточно проблем, которые надо решать, и призвал не добавлять к этому перечню еще и фейковые сообщения СМИ.

"Наши двусторонние отношения и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", – говорится в комментарии представителя украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее 27 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook потребовал от правительства Украины "немедленного объяснения относительно сообщений в СМИ о запрете партии, которая представляет венгерскую общину Закарпатья и борется за ее права".

Напомним, OBOZ.UA писал о том, что непростые отношения между Украиной и Венгрией стали еще более напряженными. СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства. Одна из главных целей задержанных заключалась в том, чтобы понять настроения жителей Закарпатья, если в область войдут венгерские военные.

Венгрия в ответ сначала выслала из страны двух действующих украинских дипломатов, а затем отказалась от переговоров по проблеме нацменьшинств, которые должны были состояться 12 мая, что является одной из главных преград в двусторонних переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Кригбаум заявил, что терпение стран ЕС в отношении Венгрии "исчерпывается с каждым днем" из-за продолжающихся нарушений принципов верховенства права. В Брюсселе обсуждают возможность применения крайней меры - лишения Будапешта права голоса в Совете ЕС.

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