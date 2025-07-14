'Хотим, чтобы ВСУ имели успех': немецкий генерал подвел итоги переговоров в Киеве

Германия продолжит поддерживать Украину и хочет успеха Сил обороны на поле боя. Берлин, кроме прочего, будет инвестировать в наш ВПК и обучать наших воинов.

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Об итогах переговоров, которые состоялись на днях в Киеве, рассказал генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель оперативного штаба Бундесвера по вопросам Украины. Комментарием поделилась пресс-служба немецкого посольства.

Фройдинг назвал переговоры очень хорошими. Речь шла об усилении украинской противовоздушной обороны, новых инвестициях ФРГ в украинскую оборонную индустрию и первом контракте на закупки в Украине.

"Один из замечательных примеров: на днях был подписан первый контракт между Министерством обороны Украины и украинской оборонной промышленностью по закупке дальнобойных дронов, которые будут финансироваться Германией", – раскрыл детали генерал-майор.

"Конечно, мы говорили также об обучении и как еще мы можем поддержать ВСУ. Ведь нам как Германии понятно: мы и в дальнейшем будем стоять на стороне Украины, на стороне Вооруженных сил Украины и хотим, чтобы они имели успех... Мы продолжим борьбу до успешного конца", – уверен Фройдинг.

Напомним: Кристиан Фройдинг в ходе визита в Киев заявлял, что очень скоро состоится новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно пройдет под руководством Великобритании и Германии в режиме онлайн-встречи.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что Германия не в состоянии передать Украине дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot из собственных запасов, потому что в Бундесвере их осталось всего шесть. Поставки дальнобойных ракет Taurus также не ожидаются.

– Однако в ФРГ заработала собственная линия по производству ракет для ЗРК Patriot, независимая от США. Это потенциальная возможность для Германии самостоятельно поставлять такие боеприпасы Украине. Ожидается, что передача начнется в 2026-2027 годах.

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