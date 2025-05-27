Хорошо справляются с перехватом крылатых ракет: в МИД Украины отметили передачу Нидерландами самолетов F-16

Предоставление Нидерландами военных самолетов F-16 является важным шагом в укреплении противовоздушной обороны Украины. Эти истребители особенно эффективны в перехвате крылатых ракет, которые страна-агрессор Россия использует для терроризирования украинских городов и сел.

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Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. 26 мая Амстердам отправил последнюю партию истребителей F-16 в Украину, и министр поблагодарил Нидерланды за поддержку.

"Очень благодарен Нидерландам за непоколебимую поддержку Украины. Передача всех истребителей F-16 является решающим шагом в укреплении противовоздушной обороны Украины в то время, когда Россия продолжает свои жестокие авиа-удары по гражданским объектам и инфраструктуре", – подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что F-16 особенно хорошо справляются с перехватом крылатых ракет, которыми Россия терроризирует украинцев. Он поблагодарил Нидерланды за такое укрепление украинской ПВО.

Андрей Сибига отметил, что усиление возможностей противовоздушной обороны Украины современными самолетами, боеприпасами, запасными частями и обучением пилотов – важно не только для защиты жизней украинцев, но и для обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.

"Нидерландская солидарность спасает жизни и приближает нас к миру", – написал глава МИД.

Отметим, что в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Но участие страны в программе F-16 еще далеко не завершено.

Нидерланды вместе с Данией и Соединенными Штатами возглавляют международную коалицию F-16, что гарантирует эффективное использование Украиной истребительной авиации.

Нидерланды также будут продолжать предоставлять полный пакет поддержки для использования F-16. Это включает такие вещи, как обучение пилотов, запасные части, боеприпасы и топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая Нидерланды официально отправили последнюю партию истребителей F-16, которые будут использоваться в нашем небе. Они вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к доставке в Украину. Министр обороны Нидерландов отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть F-16 "в рекордные сроки".

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