'Хороший разговор': Зеленский обсудил с Мерцем поставки ПВО и поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со следующим федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Предметом обсуждения стала "координация позиций" по безопасности Европы и усилия Германии в укреплении украинской системы ПВО.

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Об этом рассказал сам Зеленский в своем аккаунте в сети X. Он назвал разговор "хорошим" и сообщил о достижении договоренностей по дальнейшему сотрудничеству между двумя странами.

"Хороший разговор с лидером партии ХДС, одержавшей победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку. Мы в Украине очень ценим усилия Германии по восстановлению европейской безопасности и защите жизни в Украине", – отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул вклад Германии в защиту жизней украинцев.

"Помним, что именно Германия является лидером в поставке систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах", – констатировал он.

Напомним, ранее Мерц заявил, что ссора между Трампом и Зеленским была умышленной эскалацией со стороны американцев. По его убеждению, столкновение 28 февраля, в принципе, вписывается в нынешнее поведение американского правительства. К такому выводу Мерц пришел после того, как несколько раз пересмотрел видео резонансной встречи.

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