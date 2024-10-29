'Хочу поздравить вас': Орбан заявил, что 'Грузинская мечта' не дала превратить Грузию 'во вторую Украину'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах. Он заявил, что политическая сила не позволила превратить Грузию во "вторую Украину".

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Также политик выразил уверенность, что к концу десятилетия Грузия будет готова стать страной-членом ЕС. Об этом сообщает издание SOVA.News.

Глава венгерского правительства выдал, что правительство "Грузинской мечты" не позволило превратить страну во "вторую Украину". Орбан заявил, что грузинский народ сделал решение на выборах в пользу мира, поскольку правительство не захотело вовлекать свою страну в "бессмысленную войну, которая ведется в Украине".

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС. Мы сделаем все, чтобы оказать вам помощь", – заявил Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии подчеркнул, что позитивно оценивает выбор партии "Грузинская мечта", которая решила "не разрушать свою страну и не вовлекать ее в бессмысленную войну".

"Поэтому нам понятен выбор грузинского народа в пользу мира. Я четко заявляю: грузинский народ сделал выбор в пользу мира! Народ сделал европейский выбор! Поэтому я считаю, что правящая партия верна европейской интеграции", – сказал венгерский премьер.

Напомним, gремьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Грузию, чтобы отпраздновать результаты парламентских выборов, на которых большинство голосов получила пророссийская партия "Грузинская мечта".

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Грузию немедленно провести расследование относительно нарушений на избирательных участках во время голосования на парламентских выборах. По данным ЦИК страны, победу получила пророссийская партия "Грузинская мечта", однако оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальных результатов выборов в парламент страны, которые, по ее словам, были полностью фальсифицированы. Она призвала народ выйти на протест.

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