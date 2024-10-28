Орбан планирует посетить Грузию, чтобы отпраздновать спорные результаты голосования: в ЕС 'открестились' от визита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрался посетить в Грузию, чтобы отпраздновать результаты парламентских выборов, на которых большинство голосов получила пророссийская партия "Грузинская мечта". Таким образом глава венгерского правительства легитимизирует правительство, столкнувшемуся с обвинениями в фальсификации результатов волеизъявления.

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После анонса грузинского турне внешняя политика Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС вызвала новую волну разногласий со странами Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.

В Тбилиси объявили, что премьер-министр Венгрии начнет двухдневный визит в Грузию в понедельник 28 октября. После этого в ЕС заявили о серьезных нарушениях в голосовании, в ходе которого правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство голосов.

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля речь шла о том, что выборы в Грузии характеризовались "неравными условиями игры, раскольнической кампанией в поляризованной атмосфере и серьезной обеспокоенностью по поводу влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".

Однако Орбан поздравил премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с "убедительной победой" еще до публикации официальных результатов выборов.

Высокопоставленный венгерский чиновник подтвердил, что поездка венгерского правительства в Тбилиси состоится. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отметил, что "официальный визит" был организован по просьбе Грузии. Кроме самого Обрана в Грузию приедут министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономики Мартон Надь и министр финансов Михай Варга.

Высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил, что поездку Орбана в Грузию следует воспринимать лишь как "очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в качестве национального представителя и, как председатель Совета, открыто не выступает от имени Европейского Союза перед внешним миром".

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Грузию немедленно провести расследование относительно нарушений на избирательных участках во время голосования на парламентских выборах. По данным ЦИК страны, победу получила пророссийская партия "Грузинская мечта", однако оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальных результатов выборов в парламент страны, которые, по ее словам, были полностью фальсифицированы. Она призвала народ выйти на протест в понедельник, 28 октября.

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