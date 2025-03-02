Хочет российский газ: Фицо выдал новые циничные заявления в сторону Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна отказывается оказывать Украине финансовую или военную помощь. По его словам, Братислава якобы не поддерживает стратегию "мир через силу", считая ее поводом для затягивания войны.

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Свою позицию пророссийский словацкий политик озвучил после встречи президентов Украины и США в Белом доме. Пост 1 марта появился на его официальной странице в Facebook.

В нем Фицо заявил, якобы Украина "не имеет достаточного военного могущества" для ведения переговоров с позиции силы.

Он утверждает, что до завершения саммита Европейского Союза, который пройдет 6 марта, Словакия предложит свою инициативу немедленного прекращения огня. Однако сразу отметил, что такой подход не поддерживают президент Украины Владимир Зеленский и большинство стран ЕС.

Отдельно глава словацкого правительства потребовал возобновления транзита российского газа через Украину в Словакию и Западную Европу. Он заявил, что нынешняя ситуация "абсурдна", поскольку газ с востока на запад не поставляется, а Украина, по его словам, "забирает европейский газ".

Фицо пригрозил, что если на саммите ЕС не будут учтены "альтернативные мнения" по поводу войны, Европейский совет может не прийти к согласию относительно выводов по Украине. Также он подчеркнул, что Словакия поддерживает необходимость усиления обороноспособности Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо миллиардеру Илону Маску, которое возглавил Департамент эффективности правительства США. Он приветствовал намерение новой администрации окончательно ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), отвечающее за невоенную помощь Штатов другим странам.

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