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Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Глеб Иванов
Новости политики
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Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Петр Порошенко в Херсоне посетил уже легендарную пекарню, где волонтеры ОО "Дело громад" организовали выпекание свежего хлеба. Порошенко также привез на один из блок-постов только что испеченные паляницы с трезубцем – волонтеры называют их "Хлеб Херсонский Непокоренный".

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Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Его бесплатно передают военным и горожанам – рассказывает местная активистка Оксана Погомий. Она пережила российскую оккупацию в городе, работая в подполье и продолжает помогать людям.

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Оборудование для пекарни – печки, тестомиссы, а также мощный генератор и систему очистки воды волонтерам купил Фонд Порошенко. Пекарню также снабжают необходимыми продуктами.

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Пекарня работает, несмотря на ежедневные обстрелы города.

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Во время поездки на южный фронт команда Порошенко снова пополнила запасы пекарни – привезли муку, сахар, растительное масло, а также дизтопливо для генератора. Девушки хотят расширить ассортимент – заказали помимо пшеничной еще и ржаную муку.

Как рассказала Оксана Погомий, каждый день после обеда свежий хлеб активисты везут на блокпосты. А для раненых в госпиталь готовят пиццу и сладкие рулеты с херсонским вареньем.

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

"Свой хлеб в Херсоне печется каждый день. На нем – наш трезубец. Держу этот свежий, душистый хлеб в руках и сердце радуется. Он – легендарный. Потому что изготовлен золотыми руками девушек из ОО "Дело Громад" несмотря на все препятствия", – говорит Порошенко. .

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

"Они сами "отвоевали" помещение, "добывают" электроэнергию, воду. Чтобы четко по графику - дважды в день - снабжать хлебом блокпосты, станции переливания крови, бригады и местных жителей. А очередь за херсонским хлебом стоит уже из других областей", - отмечает пятый Президент.

"Мы думали, что из Киева будут возить хлеб в Херсон, но мне кажется, что наоборот", – говорит Порошенко.

Как известно, в ноябре Петр Порошенко вместе с волонтерами купил для освобожденного Херсона хлебопекарное оборудование. Техника и мощный генератор были доставлены в город и установлены в одном из помещений.

Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Местные власти пытались помешать волонтерам, заблокировав им доступ в помещение. Впрочем, прибывшая по вызову полиция отказалась "воевать" с активистами. В декабре накануне Рождества волонтеры испекли первый хлеб.

"Справедливость побеждает. И как я и обещал, бесплатный хлеб в Херсоне будет. Люди, которые много месяцев жили в оккупации с верой в Украину, должны чувствовать нашу поддержку", - убежден Петр Порошенко.