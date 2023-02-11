Хлеб непокоренного города: Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерский хлеб

Петр Порошенко в Херсоне посетил уже легендарную пекарню, где волонтеры ОО "Дело громад" организовали выпекание свежего хлеба. Порошенко также привез на один из блок-постов только что испеченные паляницы с трезубцем – волонтеры называют их "Хлеб Херсонский Непокоренный".

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Его бесплатно передают военным и горожанам – рассказывает местная активистка Оксана Погомий. Она пережила российскую оккупацию в городе, работая в подполье и продолжает помогать людям.

Оборудование для пекарни – печки, тестомиссы, а также мощный генератор и систему очистки воды волонтерам купил Фонд Порошенко. Пекарню также снабжают необходимыми продуктами.

Пекарня работает, несмотря на ежедневные обстрелы города.

Во время поездки на южный фронт команда Порошенко снова пополнила запасы пекарни – привезли муку, сахар, растительное масло, а также дизтопливо для генератора. Девушки хотят расширить ассортимент – заказали помимо пшеничной еще и ржаную муку.

Как рассказала Оксана Погомий, каждый день после обеда свежий хлеб активисты везут на блокпосты. А для раненых в госпиталь готовят пиццу и сладкие рулеты с херсонским вареньем.

"Свой хлеб в Херсоне печется каждый день. На нем – наш трезубец. Держу этот свежий, душистый хлеб в руках и сердце радуется. Он – легендарный. Потому что изготовлен золотыми руками девушек из ОО "Дело Громад" несмотря на все препятствия", – говорит Порошенко. .

"Они сами "отвоевали" помещение, "добывают" электроэнергию, воду. Чтобы четко по графику - дважды в день - снабжать хлебом блокпосты, станции переливания крови, бригады и местных жителей. А очередь за херсонским хлебом стоит уже из других областей", - отмечает пятый Президент.

"Мы думали, что из Киева будут возить хлеб в Херсон, но мне кажется, что наоборот", – говорит Порошенко.

Как известно, в ноябре Петр Порошенко вместе с волонтерами купил для освобожденного Херсона хлебопекарное оборудование. Техника и мощный генератор были доставлены в город и установлены в одном из помещений.

Местные власти пытались помешать волонтерам, заблокировав им доступ в помещение. Впрочем, прибывшая по вызову полиция отказалась "воевать" с активистами. В декабре накануне Рождества волонтеры испекли первый хлеб.

"Справедливость побеждает. И как я и обещал, бесплатный хлеб в Херсоне будет. Люди, которые много месяцев жили в оккупации с верой в Украину, должны чувствовать нашу поддержку", - убежден Петр Порошенко.