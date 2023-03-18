Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала

Несмотря на то, что Международный уголовный суд признал президента России Владимира Путина военным преступником и выдал ордер на арест диктатора, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш продолжит общаться с последним. В Организации подчеркнули, что Гаагский трибунал является независимой структурой ООН.

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Об этом заявил спикер офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 17 марта.

"Международный уголовный суд независим от Секретариата (ООН), и мы не комментируем его решение", – сказал Дюжаррик в ответ на вопросы журналистов.

Он отметил, что генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным.

"Мы будем по-прежнему считать, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решать стоящие перед ним вопросы", – подчеркнул спикер Гутерреша.

При этом Дюжаррик уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли в нынешних условиях генсек ООН гарантировать Путину участие в мероприятиях Организации, если они проходят на территории государств-подписантов Римского устава.

"Как я уже сказал, это касается всех: генеральный секретарь всегда будет говорить с тем, с кем ему нужно говорить, чтобы двигаться вперед... Я могу говорить только за него", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 марта Международный уголовный суд в Гааге объявил о выдаче международного ордера на арест Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного вывоза украинских детей. Кроме Путина, суд выдал ордер на арест уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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