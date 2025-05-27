Группы влияния делают ставку на Билецкого и хотят вывести его на высшие военные и политические должности - СМИ

Президент Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия, в то же время существует общественный запрос на новых лидеров в лице военных и волонтеров - они наращивают влияние. Об этом говорится в материале издания "Фокус", которое проанализировало политическую ситуацию в мае 2025 года.

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По данным КМИС, президенту доверяют 74%, не доверяют - 22%. Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий считает, что такие результаты в значительной степени обусловлены эффектом "сплочения вокруг флага". Как пишет "Фокус", дальнейшие электоральные позиции Зеленского будут зависеть от продолжительности войны, условий мира и решения внутренних проблем, за что ответственна президентская команда.

На фоне общественных ожиданий новых лидеров растет влияние Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса. Последние социологические исследования за ноябрь 2024 года давали ему 6% голосов, столько же имели Сергей Притула и Юлия Тимошенко.

В пользу Билецкому - образ современного эффективного командира и публичные проявления. Он говорит не только о проблемах в армии и необходимости реформ, а даже позволяет себе критиковать Минобороны, озвучивает собственное видение развития военно-промышленного комплекса, правоохранительного блока, взаимоотношений с партнерами и даже образования.

По данным "Фокуса" это обеспечило командиру Третьего корпуса благосклонность групп влияния. Среди них - касающиеся Демократической партии США антикоррупционные активисты, волонтеры, журналисты. Не случайным издание называет частое появление Билецкого в медиа медиамагната Томаша Фиалы.

"По одной из версий, задача "минимум" для этих групп - вывести Билецкого на руководящие должности в командовании ВСУ и/или Минобороны. После чего можно будет замахнуться уже и на высшие позиции, вплоть до главы государства", - говорится в материале.