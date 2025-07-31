Греция планирует закупить системы ПВО Barak MX: каковы шансы, что Patriot передадут Украине

Греческое правительство во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявило, что собирается обратиться к Евросоюзу с просьбой профинансировать закупку пусковых установок MLRS PULS от ELBIT Systems и израильских ЗРК Barak MX. Последние фактически являются заменой для американских Patriot.

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О намерениях Греции сообщило издание Ekathimerini. А украинский военный канал Defence Express спрогнозировал, реальны ли шансы, что после получения этих израильских ЗРК греческая сторона может передать Patriot Украине.

Греция имеет радикальный план обновления своих вооруженных сил на 25 миллиардов евро с уклоном на дальнобойные ракеты. И о том, что Афины планируют приобрести определенное количество ЗРК Barak MX в рамках этого плана, уже сообщалось и раньше.

Израильский Barak MX является полностью модульным ЗРК. Он способен использовать три типа ракет, которые могут уничтожать цели на дальностях в 35, 70 и 150 км и на высоте от 20 до 30 км.

Barak MX способен использовать различные РЛС, им можно управлять с перевозочного, мобильного или стационарного пунктов управления. Его ракета ER кроме обычных целей, предназначена для сбивания крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандер".

В целом по своей функциональности израильский Barak MX идентичен американскому Patriot.

Defence Express объяснил, почему Греция выбирает ЗРК Barak MX. Дело в том, что на приобретение дополнительных Patriot может уйти 4-5 лет, а Израиль потенциально может предоставить свои ЗРК быстрее.

Поэтому в будущем Греция может полностью перейти на эти или другие системы вместо Patriot.

Учитывая это, можно предположить, что в результате покупки Грецией новых систем ПВО, определенное количество Patriot освободится, и станет потенциально возможным для передачи или продажи в Украину.

Однако такая возможность остается призрачной, поскольку Греция ранее достаточно категорично высказывалась о поставках Украине даже советских С-300, не говоря уже о Patriot.

Кроме того, Афины сами критически нуждаются в большем количестве систем ПВО для защиты воздушного пространства страны.

"Учитывая все эти факты, вряд ли можно рассчитывать на то, что греческие Patriot окажутся в Украине", – констатирует Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, в Греции отрицают, что ведут переговоры о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее об этом писали западные СМИ, отмечая, что Киев якобы ожидает две системы Patriot, одна из которых могла бы поступить от Афин.

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