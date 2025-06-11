Говорили об оружии, НАТО и санкциях против РФ: Порошенко встретился с послами стран Балтии и Северной Европы

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в годовщину безвизового режима встретился с послами стран Северной Европы и Балтии в Украине.

Видео дня

Об этом политик сообщил в своем Facebook.

"Наши народы как никто остро ощущают угрозу, которую представляет Россия и путинский режим для мира и безопасности на европейском континенте. Поведение российской стороны за переговорным столом в очередной раз подтверждает, что Путин стремится не к миру, а к войне. Не компромиссов, а нашей капитуляции. Для Путина дипломатия – это лишь дополнительный фронт войны с Украиной и демократическим миром", – констатировал Порошенко.

Он призвал объединить усилия, чтобы укрепить устойчивость, военные возможности и оборонный потенциал.

"Мы должны тесно сотрудничать вместе. Это означает больше оружия для Украины, больше инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины по датской модели, больше санкций и финансовой поддержки, больше давления на агрессора", – сказал политик.

Он также рассказал, что во время встречи были скоординированы позиции накануне ключевых международных мероприятий июня – заседаний Совета иностранных дел ЕС, саммитов НАТО и Евросоюза, саммита G7. Порошенко выразил мнение, что неотвратимость членства Украины в НАТО должна оставаться основой стратегии альянса в отношении нашего государства и быть закрепленной в итоговом документе Гаагского саммита.

Порошенко сообщил, что на встрече детально обсудили приоритеты председательства Дании в Совете ЕС и состояние переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. Лидер фракции "ЕС" призвал страны Северной Европы и Балтии активно способствовать, чтобы вопрос открытия вступительных переговоров по кластеру "Основы" был разблокирован. По его словам, это предоставит гражданскому обществу, политическим кругам и международным партнерам весомые рычаги влияния для контроля действий власти в достижении соответствия Копенгагенским критериям.

"Обсудили состояние демократии, верховенства права, свободы слова, многопартийного плюрализма, факты политических преследований со стороны власти против оппозиции, журналистов, военных, общественных активистов, а также использование правосудия и правоохранительных органов в политических целях", – пишет Порошенко.