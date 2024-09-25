Говорили о Формуле мира: Зеленский провел встречу с Эрдоганом и пригласил его в Украину. Видео

Пребывая с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим турецким коллегой, Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Турцией, в частности речь шла о торговле, инвестициях и участии турецких компаний в восстановлении нашего государства.

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Важной темой стала также имплементация Формулы мира и обеспечения свободы судоходства в Черном море, также Эрдоган получил приглашение приехать в Украину. Подробности о встрече раскрыл сам Зеленский.

По его словам, лейтмотивом встречи с президентом Турции Эрдоганом стало дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами.

"Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участии турецких компаний в восстановлении Украины", – отметил глава государства.

Также Зеленский и Эрдоган обсудили имплементацию украинской Формулы мира, особенно сконцентрировавшись на ее пункте, реализация которого очень сильно зависит от Турции.

"Обсудили имплементацию Формулы мира с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте Формулы", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что пригласил Эрдогана посетить Украину.

Напомним, накануне, 24 сентября, Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине. В своем выступлении президент подчеркнул, что крайне важно, чтобы российско-украинская война была окончена, а не заморожена. Также Зеленский поделился с членами Совбеза информацией, что РФ может планировать атаки на три украинских АЭС.

Также в США глава государства провел ряд встреч с иностранными лидерами, в частности, он встретился с президентом Финляндии и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча с последним проходила в закрытом режиме, без переводчиков.