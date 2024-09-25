Зеленский и Шольц в США провели закрытую встречу без переводчиков: Никифоров рассказал подробности

Президент Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате "полного тет-а-тет". Лидеры государств говорили в США один на один, с ними не было даже переводчиков.

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Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в эфире новостного телемарафона. Напомним: политики встретились в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Как сказал Никифоров, это произошло "абсолютно за закрытыми" дверями. Зеленский и Шольц сами решили применить такой формат разговора.

О темах беседы подробностей нет. Известно только, что она касалась войны – Зеленский ранее заявлял, что они говорили "как сделать справедливый мир ближе" и "сохранять единство", а также о подготовке второго Саммита мира.

"Лидеры решили провести ее [встречу] в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями... И, соответственно, ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", – сказал пресс-секретарь президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты 22 сентября. 26-го числа глава украинского государства встретится в Белом доме с президентом США Джозефом Байденом. Во время встречи лидеры обеих стран обсудят нынешнюю ситуацию на поле боя, готовность Америки и дальше поддерживать Украину, а также План победы Украины.

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