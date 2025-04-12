Говорили 'честное слово': Лавров признал, что НАТО юридически не обещало России не расширяться на восток

Глава российской дипломатии Сергей Лавров признал, что ни Советскому Союзу, ни России Североатлантический Альянс юридически не обещал не расширяться в Европе на восточном направлении. По его словам, такие обещания были, но только на словах.

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Глава МИД РФ сослался на российские традиции "заключать соглашения устно". Об этом он рассказал на Антальйском дипломатическом форуме.

По словам Лаврова, обещания последнему руководителю СССР Михаилу Горбачеву и первому президенту РФ Борису Ельцину давал госсекретарь США Джеймс Бейкер, и "есть мемуары на эту тему".

"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только теперь пришел к такому мнению: в российской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", – объяснил дипломат.

На западе таких честных взаимоотношений якобы не существовало, заметил Лавров, потому что "у них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции".

По его словам, "НАТО вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора".

Почему же Россия, имея такие традиции, нарушила собственные устные "честные слова" (неоднократно предоставляемые Путиным до 2022 года) и письменные гарантии Будапешского договора, глава российской дипломатии не объяснил.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Россия, несмотря на многочисленные письменные обязательства и устные слова о "запрещении вынесения оружия в космическое пространство", уже рассматривает возможность размещения ядерного вооружения на орбите Земли. Таким образом Москва пытается получить возможность уничтожать сразу сотни спутников, рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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