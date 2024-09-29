Готовы сесть и договариваться: Иран предлагает 'покинуть' Россию ради примирения с Западом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что Тегеран готов прекратить ядерное противостояние с Западом и призвал остановить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем диалога.

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Иран стремится к переговорам с Западом в связи с обвинениями в поставке России баллистических ракет, заявил Пезешкиан. Он отметил, что Тегеран не снабжал Москву этими боеприпасами, а также сообщил, что иранская сторона никогда не поддерживала российскую агрессию против Украины.

Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины", – заявил иранский президент.

О том, что стоит по словам президента Ирана, – в материале OBOZ.UA

Стремление к перезагрузке

Во время правления предыдущего президента-консерватора Раиси Иран существенно сблизился с Россией и увеличил свое противостояние с Западом. После его гибели и досрочных выборов, на которых победил Пезешкиан, последний пообещал прекратить "изоляцию" Ирана от остального мира и призвал к "конструктивным отношениям" и "конструктивным переговорам" с Западом для ослабления санкций. Своим выступлением в ООН президент Ирана подтвердил, что его основная миссия – нормализация отношений с Израилем и Западом. Главное, к чему стремятся иранцы, – ослабление санкций, нанесших ущерб экономике страны.

"Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое. Мы не хотим воевать". Пезешкиан предлагает Израилю решать палестинскую проблему путем переговоров, возвращения беженцев и референдума. Заявление прозвучало в тот момент, когда Израиль начал операцию в Ливане, а союзники Ирана ждут его ответного удара по Израилю.

Также, по словам Пезешкиана, Иран готов покончить с своим ядерным противостоянием с Западом, призывая прекратить войну России в Украине путем диалога.

Мы готовы взаимодействовать с участниками ядерного соглашения 2015 года. Если обязательства соглашения будут выполнены полностью и добросовестно, может последовать диалог по другим вопросам", – кажется, иранский президент намекнул на то, что за снятием санкций может произойти и рассмотрение "развода" с Россией.

Хотя Пезешкиана считают реформистом, он глубоко предан рахбару – религиозному лидеру Ирана, аятолли Али Хаменеи, который и имеет всю полноту власти в стране. Поэтому последние заявления действующего президента вряд ли можно считать исключительно его собственной инициативой.

Так или иначе, но можно было бы считать это лишь дипломатическим оборотом, но как разменную монету за нормализацию отношений Пезешкиан предлагает отношения с Москвой.

Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров. Мы никогда не одобряли агрессию против Украины. Следует уважать границы каждой страны", – заявил он на сессии Генассамблеи ООН.

Также иранский лидер заверил, что со времени его избрания Тегеран не отправлял Москве баллистические ракеты. Он не исключил, что раньше подобные поставки могли быть, но с 30 июля этого года их не было.

Россия, которая и так имеет мало друзей, сдержанно проглотила подобные заявления иранцев, заявив о "суверенной позиции Ирана по любому вопросу". К слову, в Кремле не так давно заявили, что готовятся подписать широкомасштабное соглашение о сотрудничестве с Исламским государством. в то же время документ готовился аж 2,5 года и достался действующему иранскому президенту в наследство от предыдущего.

Отсутствие резкого ответа из-за атак на "Хезболлу"

То, что Иран может реально стремиться к перезагрузке отношений с Западом, демонстрирует и ситуация вокруг "Хезболлы", которая в последние дни испытала серию беспрецедентных ударов со стороны Израиля.

Иран был союзником "Хезболла" с момента создания террористической группировки в 1982 году. Именно поэтому многие ожидали, что массированные и показательные удары со стороны Израиля, серьезно взорвавшие военную структуру террористов, спровоцируют более решительный ответ Ирана. Однако, несмотря на утверждение Ирана, что "Хезболла" – его "красная линия" в противостоянии с израильтянами, иранцы пока не продемонстрировали никаких признаков какого-либо агрессивного ответа. Даже аятолла Али Хаменеи, традиционно придерживающийся самых жестких заявлений по Израилю и США, в своем выступлении через три дня после операции с массированным подрывом пейджеров "Хезболлы" лишь коротко вспомнил Ливан. Эта тенденция нашла свое отражение и в проправительственных иранских СМИ, традиционно призывающих к мести Запада, но в настоящее время ведущих себя относительно сдержанно.

Снятие санкций и ядерное соглашение

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что после "положительной" встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном планируется обсудить остановившееся на долгие годы ядерное соглашение. Соглашение 2015 года, заключенное при президенте США Бараке Обаме, быстро рассыпалось после того, как президентом США стал Дональд Трамп, вышедший из договора в 2018 году.

Эти высказывания отражают слабую надежду Пезешкиана, что он сможет помочь оживить пострадавшую от санкций Ирану. Беспокоиться иранским властям из-за чего. Большая часть населения страдает последствиями западных санкций, которые привели к падению национальной валюты риала и значительному росту цен. Инфляция в последнее время составляет около 40% и любое ухудшение геополитической обстановки оказывает дополнительное давление на экономику. Поскольку Иран сам не может полностью обеспечить себя продовольствием, падение курса нацвалюты и высокая инфляция приводят к еще большему росту и высоким ценам на продовольственные товары. Это влияет на благосостояние бедных слоев населения, поскольку на продукты питания приходится около половины их расходов, что увеличивает и без того высокое напряжение в обществе, гасить которое удается все сложнее.

Хотя сдерживание ядерных амбиций Тегерана является приоритетом для ряда стран, участники соглашения с Ираном от 2015 года – Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия – вряд ли согласятся на совместные переговоры или даже соберутся вместе в одной комнате. Поэтому на сегодняшний день любые разговоры о возобновлении ядерного соглашения, скорее всего, будут носить фрагментарный характер. К тому же на Западе есть ощущение, что руководство Ирана не изменит курс. Соединенные Штаты и Израиль обвиняют Тегеран в использовании своей ядерной программы в качестве завес для попытки развить потенциал производства оружия. США также обвиняют Иран, что тот стоит за попытками нанести удар высшим политическим деятелям США, включая Трампа.

Что с ракетами?

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран поставил России ракеты Fath-360, по которым она начнет обстреливать Украину, "вероятно, через несколько недель". США, а также Германия, Великобритания и Франция ввели в связи с этим новые санкции против Тегерана и назвали этот акт "эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и прямой угрозой европейской безопасности". До сих пор военная поддержка Москвы со стороны Иран ограничивался в основном дронами Shahed.

Тегеран все еще утверждает, что не предоставлял Москве ракеты. При этом западная пресса передает, что Иран все же поставил России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, но без мобильных пусковых установок, из-за которых возникли вопросы, когда РФ сможет использовать эти ракеты и будут ли они введены в эксплуатацию вообще. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, а также представителей европейской разведки и администрации США. Причины, по которым Тегеран не предоставил Москве пусковые установки, пока не ясны, однако опрошенные Reuters эксперты считают, что Иран, удерживая установки, создает простор для новых переговоров с западными странами для снижения напряженности.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не может подтвердить применение россиянами иранских ракет по Украине.

"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. Возможно, мы видели немного больше, чем есть открытой информации. Я не могу пока подтвердить применение этих ракет. Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей, – и по ракетам и артиллерийским снарядам. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов.

Это может быть игра Ирана

"Очень интересные заявления Пезешкиана, которые очевидно стоит принять во внимание, но пока только во внимание и "следить за руками", что называется. Такое изменение риторики со стороны иранцев произошло из-за того, что сейчас для Ирана достаточно неблагоприятные условия проведения какой-то Более агрессивной политики. Экономическая ситуация в стране непростая, и они не имеют сил воевать как с Израилем, так и особенно с США. Казани, где уже может быть совсем другая речь и другая тональность" – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Игорь Семиволос считает, что такие заявления с трибуны ООН, вероятно, согласованы президентом Ирана с аятоллой Хаменеи, который держит всю власть в стране. Таким образом они могут разыгрывать игру в хорошем и плохом полицейском. Предлагая Западу начать диалог о примирении, иранцы, возможно, просто хотят выиграть время. Сейчас у них нет возможности воевать, но надеются накопить силы. Поэтому и затеяли именно такую ​​игру, чтобы, например, получить определенные гарантии той же России, что она будет их защищать и помогать в случае войны с Израилем, если туда вмешаются американцы.

"Например, Иран сегодня не отвечает Израилю за его действия в Ливане, я думаю, что это в рамках этой же стратегии – хороший-плохой полицейский. То есть они в принципе делают такие шаги, демонстрируя, что готовы к диалогу, а вот Израиль нет, он агрессор. Если все-таки Запад пойдет на встречу Ирана и начнет диалог, то существует вероятность, что он может отдалиться от России, но сегодня об этом рано говорить. Если будет подписано соглашение с Россией, по которому Москва будет обеспечивать безопасность Ирана, то очевидно, что все эти заявления президента Ирана были необходимы только для затягивания времени. То есть ближайшие недели покажут, например, тот же саммит БРИКС в Казани может что-то прояснить в этом плане. О чем точно можно сказать, что этого не произойдет, так это по поводу предложения иранцев в Израиль – "давайте и вы, и мы разоружимся". Такие истории не об Израиле", – отметил Семиволос.