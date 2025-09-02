'Готовит себе информационное алиби': в СНБО отреагировали на заявление Путина об ударах по энергетике Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы ранее никогда не била по украинской энергетике, начала недавно – в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли России. Такое заявление главаря Кремля свидетельствует, что Путин готовит информационное алиби для оправдания новых террористических ударов по украинской энергетике.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Он назвал российского диктатора "обычным лжецом" и подчеркнул, что заявления последнего "не имеют ничего общего с реальностью".

Андрей Коваленко напомнил: российские удары по украинской энергетике начались еще в 2022 году, причем оккупанты "атакуют украинскую энергетику системно" и, таким образом, "воюют против гражданских".

И действительно, россияне обычно атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой (а в регионах, граничащих с границей России такие удары вообще никогда не прекращались).

Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и врет о якобы ответе на удары Украины по НПЗ.

"Обычный лжец. К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. И это – лишь часть очередной операции, аудиторией которой является Запад и Глобальный Юг. Это попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих", – объяснил глава ЦПД.

Что предшествовало

2 сентября, находясь в Пекине, Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином и заявил о "беспрецедентных" отношениях РФ с КНР. Тот в свою очередь назвал российского диктатора "старым другом". По итогам переговоров Россия и Китай подписали давно желаемое для Москвы соглашение о строительстве масштабного газопровода в КНР через Монголию.

Среди прочего, главарь Кремля отметил, что Россия якобы никогда не вела себя агрессивно. Более того, он обвинил в таком поведении "другую сторону", имея в виду Украину. В том числе и было заявлено, что агрессоры якобы ранее никогда не били по украинской энергетике, начали недавно, в качестве ответа на атаки Украины по нефтяной отрасли России.

Как сообщал OBOZ.UA, также Путин призвал страны Евросоюза ограничить поставки Украине газа реверсом и электроэнергии. Мол, таким образом Украину можно заставить прекратить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.

