Путин назвал 'единственную цель' России в Украине и сделал заявление по ЕС и НАТО

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил об Украине и назвал "единственную цель" страны-агрессора в войне. По его словам, РФ стремится лишь "защитить свои интересы".

Видео дня

В то же время глава Кремля совсем не против чтобы Украина вступила в ЕС. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во вторник, 2 сентября.

Что сказал Путин

Также диктатор вспомнил и о НАТО и подчеркнул, что членство Киева в Альянсе считает "неприемлемым".

"Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе...Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО", – сказал он.

Интересы России на первом месте

"Единственная цель России в Украине – защита своих интересов", – заявил Путин.

Он отметил, что Россия никогда не вела себя агрессивно. Более того, глава Кремля обвинил в таком поведении "другую сторону", имея в виду Украину.

"Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", – выдал Путин.

Он заверил, что Россия не собиралась и не собирается ни на кого нападать, а вся "истерия по этой теме в Евросоюзе – это провокация или полная некомпетентность".

Другие заявления Путина

Не обошел вниманием диктатор и саммит на Аляске, он заявил, что Соединенные Штаты при президентстве Дональда Трампа "начали слышать Россию". К тому же глава Кремля надеется на продолжение конструктивного диалога Москвы и Вашингтона.

На встрече в Аляске обсуждались и гарантии безопасности Украины, где диктатор "пообещал" найти консенсус по соответствующему вопросу.

Путин также сообщил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС, подчеркнув, что соответствующие вопросы уже косвенно обсуждались.

Российский диктатор не забыл оправдать циничные атаки страны-агрессорки по Украине и заявил, что Москва таким образом отвечает на украинские удары. Следует отметить, что Вооруженные силы Украины атакуют исключительно военные объекты на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, диктатор заговорил о первопричине войны в Украине и заявил, что все началось якобы с государственного переворота в 2014 году. Кроме того, Путин в очередной раз обвинил западных политиков в попытке "втянуть Украину в НАТО", назвав такие действия "одной из причин украинского кризиса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!